Cursos gratuitos sobre IA, imagen y producción a través de un convenio entre Universidad de Cádiz y RTVE

La Universidad de Cádiz, en colaboración con RTVE Instituto a través del programa Haz, pone a disposición de la comunidad universitaria y de la ciudadanía una amplia oferta de formación audiovisual 100% online, orientada al desarrollo de competencias profesionales en imagen, sonido, producción, medios, negocio audiovisual e inteligencia artificial.

Los cursos están estructurados en itinerarios de 25, 75 y 150 horas, no tienen horarios ni requieren desplazamientos, y cuentan con tutela académica, acompañamiento personalizado, materiales audiovisuales de alta calidad y actividades prácticas basadas en desafíos profesionales reales. Todas las formaciones están certificadas por RTVE Instituto y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

La comunidad universitaria de la UCA puede acceder a esta oferta formativa de manera completamente gratuita, independientemente de la duración del curso. En el caso de la ciudadanía en general, para las personas residentes en la Unión Europea, la superación del curso conlleva la devolución del 100% del importe gracias a la financiación de los Fondos Next Generation. Las personas residentes fuera de la UE deberán abonar el precio del curso, sin reembolso de la fianza.

De esta forma, la ciudadanía en general tiene a su disposición una oferta formativa con un modelo de acceso que se basa en un sistema de fianza reembolsable. Por un lado, puede disfrutar de cursos de 25 horas de forma gratuita; y, por otro, de formaciones de 75 y 150 horas con un descuento del 80% hasta el 7 de enero, gracias a una oferta especial con motivo de la campaña de Navidad. Para ello, tienen que utilizar el código HAZUCA25 al inscribirse en el curso elegido a través de este enlace. Además, el 20% que tienen que depositar como fianza es reembolsable al obtener la calificación de apto/apta.

Los cursos ofertados

La metodología de Haz se basa en desafíos profesionales, ejercicios prácticos que simulan tareas reales del sector audiovisual. Antes de cada reto, el alumnado accede a contenidos teóricos elaborados por profesionales en activo, con vídeos, infografías y materiales interactivos que facilitan un aprendizaje aplicado y progresivo. Estos cursos son válidos como formación oficial de RTVE Instituto y pueden ser tenidos en cuenta en los procesos selectivos y oposiciones de la corporación, lo que refuerza su valor académico y profesional.

La oferta formativa cubre un espectro muy amplio del sector audiovisual y digital. Entre los cursos de 25 horas, destacan formaciones sobre inteligencia artificial y verificación de la información, uso de IA generativa para contenidos, podcasting, branded content, gestión de audiencias en redes sociales, producción documental o sostenibilidad en la producción audiovisual.

Los cursos de 75 horas profundizan en ámbitos como la dirección y producción audiovisual, motion graphics y VFX, plataformas OTT, marketing y distribución audiovisual, diseño sonoro, branded content, producción de pódcast, sostenibilidad en rodajes o uso creativo de la inteligencia artificial.

Por su parte, los cursos de 150 horas ofrecen una formación avanzada en áreas estratégicas como la creación y producción de series de ficción, showrunner, producción virtual y uso de LEDwall, animación y modelado 3D, gestión financiera y control de costes, marketing audiovisual, inteligencia artificial aplicada al sector o planificación integral de producciones audiovisuales.

Con esta iniciativa, la Universidad de Cádiz y RTVE refuerzan su apuesta por una formación abierta, accesible y alineada con las demandas actuales del sector audiovisual, facilitando tanto a la comunidad universitaria como a la ciudadanía el acceso a competencias clave para la empleabilidad y el desarrollo profesional en un entorno en constante transformación digital.