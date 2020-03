¿Quién cuida de los cuidadores?

Como chinches. El personal sanitario está cayendo como chinches en esta guerra contra el peor enemigo posible, uno que no se ve, que entra en nuestras vidas de puntillas y que a veces ni siquiera se manifiesta mientras contamina todo a nuestro alrededor. Entre los pocos positivos por coronavirus confirmados este martes por la Junta de Andalucía destacaban dos médicos del Puerta del Mar que están en aislamiento en sus respectivos domicilios. No serán los únicos. Hay más en sus respectivos servicios, aunque ninguno ha necesitado hospitalización. Además también dio positivo una paciente que fue a realizarse otras pruebas al centro y a la que tras comenzar a toser le recomendaron hacerse la prueba. La mujer no ha estado en ninguna zona de riesgo ni con pacientes contagiados. Se la envió a su casa al estar asintomática.

La cuestión es clara. Se atiende a pacientes, cada vez más, pero con cada vez menos recursos. “Estamos tan escasos de material para protegernos que estamos cayendo uno tras otro. Que no hayan ingresado a nadie no significa que no haya compañeros que no estén infectados. En la UCI, en Cardiología... hay muchos compañeros. Nos parece fenomenal que se tomen medidas en la calle, que se restringa el paso de personas, que si un metro... pero lo primero que tienen que hacer es cuidar al personal que cuida, y aquí no lo están haciendo. Todo lo contrario. Nos dan una mascarilla para todo el día. Las torundas se están metiendo una en vez de dos. Antes las pruebas se hacían con dos, una en la garganta y otra en la nariz, pues ahora nada, todo con la misma. Estamos escasísimos de material, pero eso sí, tenemos que estar al pie del cañón”. Así de contundente se mostraba ayer un enfermero con quien este medio se puso en contacto para conocer la situación que se vivía en el Puerta del Mar.

“Están ordenando a los enfermeros no llevar la mascarilla porque Preventiva no quiere que sin síntomas haya profesionales con la mascarilla puesta”, comentaba otra compañera.

En otros centros hospitalarios de la provincia la situación es similar o peor. En el hospital de Jerez por ejemplo había sanitarios que tenían que utilizar bolsas de basura para protegerse ante la fala de batas quirúrgicas, y fabricaban viseras con folios para taparse zonas de la cara.

El pasado domingo ya se confirmó que toda la unidad de Dermatología de consultas externas de Jerez se había contagiado. Ocho personas, incluyendo personal sanitario y administrativos. Jerez es la localidad gaditana donde hasta el momento se están dando más casos positivos.

Entre los ocho nuevos casos en la provincia, que ya sumaba 56 este martes, destacaban también dos funcionarios del Ayuntamiento de San Fernando por lo que se había procedido a la activación de los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. Analizada la situación, se ha establecido la cuarentena preventiva de todos aquellos trabajadores que han tenido contacto con los afectados.

Desde el gobierno local detallan que cuando se ha conocido el positivo los afectados, miembros de la misma unidad familiar, ya habían notado síntomas y estaban manteniendo medidas preventivas de aislamiento después de haber viajado recientemente a Madrid.

Todos los afectados por esta medida están ya en sus domicilios respetando el periodo de aislamiento impuesto por Sanidad.