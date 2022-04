¿Cuánto cuesta un camarote en el crucero de los millonarios?

Es algo parecido a una comunidad de vecinos flotante. Pero es fácil pensar que aquí no creemos que haya nadie que diga eso de "Aquí no hay quien viva". La del crucero 'The World' es una idea gestionada por la empresa con sede en Miami ResidenSea en la que un grupo de poderosos cruceristas tienen en propiedad o bien en régimen de alquiler a largo plazo una cabina o un camarote que ellos prefieren denominar residencia.

Sus copropietarios son recorren los mares del mundo visitando cientos de países, y son ellos mismos, mediante votación los que confeccionan los itinerarios y los puntos de atraque e incluso el tiempo que se llevarán atracados en cada uno de los puertos que visitan.

Se da la circunstancia que buena parte de los integrantes de este pasaje viven casi todo el año a bordo del The World, siendo para ellos su residencia habitual en la que muchos se encuentran empadronados y donde suelen recibir con normalidad las notificaciones y los envíos que reciben por correo.

El barco transporta entre 100 y 300 residentes y es propiedad de 142 familias diferentes de 19 países: aproximadamente el 50% de Norteamérica, el 35% de Europa, el 15% de Asia, Australia,América del Sur y Sudáfrica.

Esta novedosa idea hecha realidad en la década de 1990 fue culminada con la construcción de este barco entre los años 2001 y 2002; un proyecto que corrió a cargo de los astilleros noruegos Bergen Group Fosen y que salió por 380 millones de euros. Con 43.000 toneladas de registro bruto y 196 metros de eslora, este The World, que nada tiene que ver con los buques de crucero al uso, alberga en seis de sus 12 cubiertas los 165 lujosos camarotes que permiten un embarque máximo de 200 pasajeros.

Dividida su habilitación en cuatro categorías diferentes: estudios, estudios-apartamentos y apartamentos de dos y tres camas, este barco posee además una cabina denominada “suite palaciega”; una vivienda que puede congregar a un máximo de 12 personas. Con estas condiciones y teniendo en cuenta que las dimensiones de estas estancias pueden tener entre 290 y 3.240 metros cuadrados, los precios de estas exclusivas cabinas oscilan entre los 1,4 y los 10,5 millones de dólares.

A día de hoy, según ha podido saber este periódico, todas las cabinas están vendidas perohay varias residencias que están disponibles para reventa y algunas para alquiler.