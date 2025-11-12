El 'Cuento de Navidad' en la Casa Arámburu, un clásico de las fiestas de Cádiz

Una imagen de una de las representaciones de 'Cuento de Navidad' de De Ida y Vuelta en la Casa de Arámburu de Cádiz.

Hace once años, la compañía De Ida y Vuelta se lanzó a poner en pie en la Casa Arámburu de Cádiz, un espacio cuyas posibilidades ya tenían testeadas con el éxito de su Cádiz Oculto, una versión del clásico de Charles Dickens Cuento de Navidad. La semilla ya se había sembrado un año antes en la Casa de Iberoamérica con aquel Descubriendo Cuento de Navidad con el que se acercaban desde otro ángulo a la obra mil veces versionada del escritor inglés. Sin embargo, en aquel 2014 la apuesta fue mayor, una nueva obra más cercana a la original, y una casa-palacio que vestía de una forma muy especial el texto y las actuaciones de la propuesta. No se equivocaron. Prueba de ello es que este 2025, más de una década después, el Cuento de Navidad de la Casa Arámburu sigue siendo todo un éxito.

De hecho, en apenas dos semanas, De Ida y Vuelta ha despachado todas las funciones previstas para este año. Y no han sido pocas. Veintitrés días -repartidos entre el 15 de noviembre y el 30 de diciembre- con varios pases en cada jornada. Es decir, que Cuento de Navidad va ya camino de convertirse en un clásico de las fiestas navideñas de la capital gaditana.

"Efectivamente, son muchas las familias que cada año acuden a nuestro cuento y nos transmiten que si no viene a Arámburu a ver el cuento para ellos no es Navidad", se congratula Ana Del Corral, una de las gerentes culturales De Ida y Vuelta, que confirma que son "muchos años" los que su empresa lleva realizando esta propuestas y son "muchas las familias que vienen de Cádiz, y de todas partes, para ver el espectáculo" y, de paso, "disfrutar de la ciudad".

De esta forma, como afirma Del Corral, las reservas para la compra de entradas les llegan "de todas partes Andalucía" e, incluso, de fuera de nuestro país. "Son muchos los gaditanos que regresan en Navidad a la ciudad y que hacen su reserva desde distinto lugares de Europa como Inglaterra, Alemania , Holanda... Es algo que no deja de agradarnos y de sorprendernos, ver como los ecos de nuestro Cuento de Navidad llegan cada vez más y más lejos de nuestras fronteras".

"Y no en vano, porque el espectáculo resulta atractivo lo mires por donde lo mires", recalca Paula del Corral, otra de las promotoras de De Ida y Vuelta, que pone en valor el formato "de micro musical, en riguroso directo y con el público a menos de un metro" que ofrece la obra teatral que "mueve las emociones en ambos sentidos" y que es "fiel a la dramaturgia de la obra". "Y encima disfrutándola en un marco incomparable que pareciera salido directamente del universo de Dickens. Es que es un espectáculo mágico, una experiencia única sin duda", explica.

Una experiencia única de la que destacan "el apoyo incondicional del público" que "año tras año nos permite estar desplegando esta magia", agradecen Ana y Paula del Corral que esperan seguir ofreciendo esta creación en navidades venideras.