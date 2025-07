20 años De Ida y Vuelta al Castillo de San Sebastián de Cádiz

“Ahí estamos, todavía, 20 años después, contra viento y marea”. Y nunca mejor dicho. Las hermanas Del Corral, Ana y Paula, y el resto de compañeros de su empresa De Ida y Vuelta Animación, han soportado temporales y calor de justicia, días soleados y oscuros, hasta una puerta cerrada durante años en un enclave al que se sienten ligados emocionalmente, el Castillo de San Sebastián, el lugar donde se ha curtido su proyecto turístico y cultural y al que llegaron un mes de julio de 2005.

“De Ida y Vuelta tiene 21 años de vida, así que imagina, nosotros, como grupo, nos hemos hecho allí en el Castillo. Además de considerarlo como la gran joya del patrimonio de nuestra ciudad, es que nos sentimos parte de él. Lo hemos estudiado a fondo, lo hemos analizado, lo hemos contado a cientos de personas... Bueno, con decirte que mi hijo, que ahora también colabora en las visitas, lo llevaba yo de bebé. Salía a hacer mi papel, lo tenía mientras mi marido, y cuando terminaba me lo daba para darle el pecho. Vamos, aquel verano, salió allí con su primer diente, con lo que siempre tenemos la gracia de que él sí que echó los dientes en el Castillo de San Sebastián”, ríe Ana del Corral que todavía recuerda “la ilusión” con la que hacían “aquellas primeras visitas”.

“Bueno, y la ilusión que tenemos ahora desde que el Castillo ha vuelto a abrir, es una alegría”, suma su hermana Paula que explica que, como “siempre nos esforzamos por innovar”, esta temporada han querido ofrecer “como un lo mejor de lo mejor” de sus personajes e historias en las visitas que De Ida y Vuelta ofrecen los sábados a las ocho de la tarde en la fortificación que vigila la playa de La Caleta.

Citas donde se habla del “enclave natural que rodea al Castillo” y su historia, “sobre todo centrándonos en los siglos de finales XV, XVI y XVII, en la época de la construcción de las murallas, baluartes y castillos de Cádiz, de todo ese sistema defensivo después de los ataques piráticos, pero tampoco olvidamos mencionar su importancia en el mundo fenicio”, precisa Ana que pone en valor la formación, además de teatral, de los integrantes del grupo. “Todos somos historiadores y amamos y respetamos muchísimo la historia de nuestra tierra con lo que, y creo que es prueba en estos 20 años, todo lo que contamos tiene un rigor histórico intachable aunque se cuente de forma divertida y con ánge”, se enorgullece.

Ana del Corral, de De Ida y Vuelta, en su personaje de veneciana infectada por la peste bubónica. / De Ida y Vuelta Animación

La propia Ana se mete en la piel ajada de una de las mujeres que llegó en el barco veneciano infectado de peste bubónica; Paula y Jesús Vías son los fareros y guardianes del Castillo, que pondrán en valor este elemento distintivo de la fortificación; también aparecerán en la visita el almirante Nelson (Sergio Torrecillas) y el marinero Smith (Ángel Martín) que hablarán de los pecios hundidos de la Batalla de Trafalgar; y otra etapa clave de la historia de Cádiz, la época de la Guerra de Independencia, por boca de un soldado francés (Monchi Cruz). “Bueno, y nuestro Cangrejo Moro (Joaquín Varela) que no sólo habla del paraje natural único de la zona sino de la cultura gaditana, su patrimonio inmaterial, La Caleta como inspiración, por lo que el Carnaval está muy presente, vamos, que Joaquín canta hasta la presentación de ‘Caleta’ y otras cositas”, detallan las hermanas que tienen “mucho que celebrar”.

“Entramos en el Castillo siendo 5 y ahora somos 7, y, mira, tal y como está el panorama, no muchas empresas pueden decir que han ido creciendo. Y nosotros gracias a nuestro público que es fiel, que nos recomienda y que no sólo es foráneo sino que viene a vernos mucha gente de Cádiz, pues ahí seguimos”, se congratulan las emprendedoras que también llevan adelante otros exitosos proyectos como Cuento de Navidad y Cádiz Oculto en el Palacio de Arámburu.

"El turista viene buscando experiencias"

Y es que en sus más de 20 años de trabajo en diferentes proyectos tanto en la ciudad de Cádiz como en la provincia, los actores e historiadores de De Ida y Vuelta pueden confirmar que "a los gaditanos les interesa mucho conocer el patrimonio de su ciudad a través de este tipo de visitas", pero también cómo han cambiado las expectativas del turista sobre la ciudad, evolucionando del sol y playa hasta la búsqueda "de un todo".

"El visitante ahora viene a Cádiz a buscar sus playas, claro, pero también a conocer la ciudad, su historia, a probar su gastronomía, a disfrutar de su música, de sus espectáculo... El turista viene buscando experiencias, el turismo experiencial, ese es el que está en boga ahora", cuentan Ana y Paula del Corral cuya propuesta encaja perfectamente con este nuevo modo de mirar a las ciudades.

Una propuesta de pago "porque la cultura hay que pagarla, si es que queremos tener una industria cultural," y porque algo hecho "de forma seria, con rigor y entretenida" pues cuesta dinero, explican las emprendedoras que creen en un "turismo responsable". "Al igual que nosotros, no nos importa ampliar nuestro grupo de intérpretes para enriquecer la visitas con personajes aunque ganemos menos, incluso a veces que nos sale lo comido por lo servido, también pensamos que el ciudadano debe comprender que no es lo mismo un freetour, que al final no es free ni nada porque le tienes que pagar, que una empresa de guías formados, con los que hemos colaborado muchas veces para ofrecer algún producto conjunto, o, en nuestro caso, una empresa de visitas teatralizadas que te da otra perspectiva. Pero, como decimos, cada vez más el visitante pone en valor la experiencia en su viaje", relatan.

De Ida y Vuelta Animación ofrece esta temporada visitas al Castillo de San Sebastián los sábados y al Museo Arqueológico de Jerez los viernes. Se pueden reservar a través de su página web, redes sociales o en los teléfonos 627578362 y 627576910.