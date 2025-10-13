'Cuéntamelo otra vez', unas jornadas en Cádiz para reflexionar en torno a la literatura infantil y juvenil

Con el objetivo de servir de espacio de reflexión en torno a la siempre complicada, y muy necesaria, literatura infantil y juvenil, la biblioteca municipal Adolfo Suárez se convierte en el marco de Cuéntamelo otra vez, dos jornadas de encuentro y análisis que tendrán lugar los próximos 22 y 23 de octubre.

Organizadas por la escritora Belén Pérez Daza y Ediciones Mayi, y con la colaboración de las librerías Plastilina y Manuel de Falla, la Asociación de Ilustración Profesional de Cádiz, Orozú Teatro, Universidad de Cádiz, a través de los grupos de investigación HUM 748-Telos y HUM 141-IneDLL, y Ayuntamiento de Cádiz, a través de las bibliotecas municipales y su programa Cádiz, Ciudad de Libro, el programa incluirá mesas redondas y lecturas en horario matutino y vespertino dirigidas a familias, educadores y amantes de la literatura.

La iniciativa, de entrada libre y gratuita, se inaugurará el día 22 de octubre a las 18.00 horas para, media hora más tarde, continuar con una lectura dramatizada a cargo de alumnos del CEIP Josefina Pascual. Ya, a las 19.00 horas, tendrá lugar una mesa redonda dedicada a la Literatura Infantil con la participación de Pepe Maestro, Pepe García Oliva y Roberto Saiz Pantoja, con Juan García, librero de Plastilina, como moderador. Durante esta reunión se tratará el tema de La aventura de leer, reflexionando en torno a preguntas como ¿qué es saber leer?, ¿sigue siendo importante ser una persona lectora?,o ¿cómo pueden los mediadores a desarrollar un hábito lector?. Además se hablará de la importancia del entorno familiar y de la iniciativa Léemelo otra vez?

Al día siguiente, durante la mañana, a las 11.00 horas, tendrá lugar la charla coloquio ¿Leer para qué?, a cargo de Pepe García Oliva, mientras una hora más tarde se celebrará la mesa redonda La ilustración, los libros y los lectores con J. F. Asencio y miembros de la Asociación de Ilustradores gaditanos con la escritora Belén Pérez Daza como moderadora. En este encuentro se abordará el papel de la ilustración en los libros y su relación con la narrativa; la colaboración entre escritores e ilustradores; y la influencia de los destinatarios de los libros en el proceso creativo de la ilustración.

Ya por la tarde, a partir de las 18.00 horas tendrá lugar la lectura de un fragmento de una obra clásica juvenil. Media hora más tarde será el turno para la mesa redonda dedicada a la Literatura Juvenil compuesta por Pablo Gutiérrez, Sara Mey, Belén Pérez Daza y Lucía Pilar Cancelas con el escritor Jesús Relinque como moderador. Una mesa donde se hablará de qué leen los adolescentes y donde se analizará cómo estos géneros pueden captar el interés de los jóvenes y fomentar su amor por la lectura, además de debatir si ha de utilizarse la ficción literaria como herramienta educativa o solo considerar sus positivas consecuencias. También se reflexionará sobre el impacto de la tecnología en la lectura y en las habilidades lingüísticas de los adolescentes.

Como actividad paralela también se ha organizado un concurso creativo para el alumnado de 2º y 3º ciclo de Educación Primaria en el que se propone a los escolares diseñar una nueva portada para un cuento clásico.