Cuatro coches afectados por el incendio de uno de ellos en la avenida de la Bahía de Cádiz

Los bomberos junto a los coches afect6ados en la avenida de la Bahía.

Cuatro coches han resultado hoy afectados por el incendio de uno de ellos en la avenida de la Bahía de Cádiz, frente a las instalaciones deportivas Manuel de Irigoyen. Según informa el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, el fuego comenzó en un coche aparcado en la zona y que después se extendió a los vehículos que se encontraban junto al coche siniestrado.

El incendio se declaró en torno a las cuatro y diez de la tarde de hoy, y los bomberos permanecieron en el lugar hasta las cinco y media.

Según la información aportada por los bomberos, el incendio se originó en un turismo y se propagó afectando a un total de cuatro vehículos.

Durante la extinción del incendio, además, se produjo la rotura de algunos depósitos de combustible de los vehículos. Los bomberos extinguieron el incendio con agua, unos 4.000 litros, y espuma. Hasta el lugar se desplazaron dos vehículos, una autobomba urbana ligera y una autobomba urbana pesada, y ocho efectivos.