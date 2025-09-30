DURANTE años el corazón de esta ciudad ha latido con el impulso de tres ‘C’: la del Carnaval, la de las Cofradías y la del Cádiz Club de Fútbol. La ciudad, o al menos buena parte de la misma, sólo vibra con algunos de estos eventos. O con todos, pues sus protagonistas y adeptos acostumbran a repetirse en los mismos.

Así, parece que la ciudad solo tiene pulso cuando vive el Carnaval, con la pasión de la Semana Santa o con la ilusión del partido de fútbol de cada semana.

Sin embargo, en este mes de septiembre hemos descubierto, casi de forma inesperada, el impulso de una cuarta ‘C’, la de la Cultura.

Hasta ahora relegada en un segundo plano, circunscrita muchas veces a colectivos muy minoritarios de la ciudad, los gaditanos no hemos sabido, querido o podido aprovechar los eventos culturales que, periódicamente, se celebran cada año en Cádiz.

Basta preguntar al gaditano de a pie cuántas veces ha visitado el Museo de Cádiz, o el espectacular Museo de la Catedral (una de las joyas más desconocidas de la ciudad), o ha paseado por el paseo superior la Puerta de Tierra. O cuántos han acudido a las exposiciones que se organizan a lo largo del año en los distintos espacios expositivos de la ciudad. O han disfrutado con la Maqueta de Cádiz en el Museo de las Cortes.

Durante estos años, décadas, la antaño fortaleza cultural de la ciudad se ha ido diluyendo en una sociedad cambiante. La vieja ciudad de los teatros, de los conciertos, de las librerías, de los periódicos y revistas, de las tertulias... todo fue decayendo con la llegada del siglo XX.

Y de pronto, tras un verano intenso y extenso en actividades de ocio, la ciudad ha celebrado con fuerza inusitada la segunda edición del proyecto Orgullosos de Nuestra Historia, centrada en esta ocasión en el Cádiz Romano. Y ese desinterés por la cuarta ‘C’ de Cádiz ha desaparecido como si de un milagro se tratase.

La ciudad entra en ebullición

Pero no solo ha desaparecido. De pronto, la ciudad y sus ciudadanos han entrado en ebullición y ese interés cultural que guardaban, olvidado, en su interior se ha reactivado hasta ofrecernos imágenes de un Cádiz vivo que, ciertamente, ha emocionado a quienes tienen claro que esta ciudad sigue teniendo futuro más allá de las otras tres ‘C’.

Colas y llenos para ver las numerosas exposiciones organizadas para celebrar Gades; colas y llenos para escuchar y ver las numerosas y variadas conferencias y proyecciones de documentales que se han organizado en esta semana; colas y llenos para ver las recreaciones de cómo era la vida de los gaditanos en tiempos del Imperio. Y, sobre todo, un lleno para admirar el espectáculo de cierre de este evento organizado en un enclave único y complicado: la plaza de la Constitución de 1978. Un espectáculo que pasará a la historia y que demuestra que esta ciudad es capaz de organizar eventos de máxima calidad cuando se lo propone (y con una excelente realización televisiva por parte de Onda Cádiz. Por cierto, qué pena de teles públicas y privadas regionales y nacionales que han ignorado este evento en sus programas).

Lo cierto es que existía un riesgo evidente de darse un tropezón con la programación confeccionada para celebrar el Cádiz Romano, con tanta conferencia y con tantos restos arqueológicos. Pues no. Triunfo romano por parte del Ayuntamiento, y las entidades públicas y privadas que les han acompañado en esta aventura.

Visto lo visto, se ha cumplido una de las propuestas del Ayuntamiento: la de llevar esta parte de nuestra historia a los gaditanos, y en especial a los más jóvenes. Esperemos que sirva para animar al conjunto de los vecinos y que, picados por la curiosidad, llenen nuestros museos, nuestros teatros, nuestras exposiciones, recuperando el viejo esplendor cultural de Cádiz.

Por su parte, el Ayuntamiento se ha puesto el listón muy alto. Mejor dos listones muy altos.

Por una parte, ya debe empezar a preparar la tercera edición de este proyecto histórico en 2026. Toca Cádiz y América. Más cercano a nosotros, pero tal vez visualmente más complicado de producir.

Por otra, tiene la obligación de mantener y reforzar los espacios históricos y culturales que está recuperando. En esta ocasión la Casa del Obispo, perfectamente conectada con Entrecatedrales. Hay que terminar de poner en uso este yacimiento y, a la vez, mantenerlo abierto.