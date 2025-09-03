Uno de cada tres días habrá cruceros atracados en el Muelle de Cádiz a lo largo del mes de septiembre

Al inicio del año, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz preveía que septiembre iba a ser un mes de 43 escalas. De éstas se han “caído” siete, de manera que serán, si no hay cambios de última hora por parte de las consignatarias, en cuyas manos se encuentra el control de la tabla de previsiones que incluye en su página web la APBC, “sólo” 36 los buques turísticos que visitarán Cádiz en el mes de la vuelta al cole.

Estas 36 escalas se concentrarán en 20 de los 30 días con los que cuenta este noveno mes del año, lo que significa que no habrá ni un crucero (sin contar con La Belle de Cadix) en el Muelle Comercial de la ciudad y se verán sólo portacontenedores, buques de Armas Trasmediterránea y los catamaranes que hacen diariamente y cuando la meteorología lo permite el trayecto entre Cádiz y El Puerto o Cádiz y Rota.

Este es uno de los argumentos que esgrime en ocasiones la presidenta de la APBC, Teófila Martínez para defender la tesis de que Cádiz está lejos de la saturación de turistas y buques que sufren otros puertos de España y del mundo como pueden ser Barcelona o Venecia.

A pesar de esos diez días sin turistas llegados por mar, se podría calcular que entre 75.000 y 80.000 cruceristas pasarán por cualquiera de las dos terminales existentes a día de hoy (a la espera de una tercera que llegará de la mano del proyecto de integración puerto-ciudad) a lo largo del mes de septiembre.

Ganan los grandes

Incluso más, dado que se da la circunstancia de que en este mes con el que se despide el verano 14 de los 36 buques alcanzan los 300 metros de eslora, 16 los 200 metros y tan sólo cinco, el Ocean Victory (dos visitas), el Le Laperouse (dos visitas) y el World Navigator, tendrán una longitud que ronda los cien metros. De ahí se deduce que incluso la cifra de cruceristas podría llegar a alcanzar los cien mil.

Cabe destacar que un detalle hace aún más especial este mes de septiembre y es que traerá consigo la primera escala de cuatro cruceros que nunca habían visitado Cádiz. Serán el Allura, que llegará el segundo domingo del mes, el Norwegian Jewel (21 de septiembre), el Le Laperouse (22 de septiembre) y el Mardi Grass (24 de septiembre,), cuya visita siempre resulta espectacular a la vista de sus 337 metros de eslora, y más, porque compartirá ese día dársena con el Celebrity Apex, de 306 metros de longitud y con el Ocean Victory, cuyos escasos 100 metros de eslora quedarán minimizados en la foto del Muelle en ese 24 de septiembre.

A pesar de que se trata de un mes con bastantes cruceros, sin ser el que mayor número de barcos de este tipo acoja, no se producirán grandes concentraciones de más de tres barcos juntos en una misma jornada.

De hecho, este miércoles llegará a las siete de la mañana el primer crucero de septiembre, el Sky Princess. Una hora después atracará el AidaStella y un par de horas más tarde, sobre las diez de la mañana o un poquito antes, el Norwegian Sky, que llegará procedente de Lisboa y que, sobre las nueve de la noche abandonará la ciudad para poner rumbo a Gibraltar, uno de los puertos que se ha colado en muchas de las rutas de las grandes navieras.

Y ya habrá que esperar hasta el miércoles, día 17, para ver otro trío de ases, dos de ellos de la naviera MSC Cruceros:el Ocean Victory, el MSCMúsica y el MSC Virtuosa

Justo una semana después, el 24, será cuando llegue el trío liderado por el Mardi Gras anteriormente citado. Y tan sólo dos días después coincidirán en la dársena comercial gaditana el Le Laperouse, en su primera escala, el Ambience y el Mein Schiff2.

Ya, casi para despedir el mes, otros tres buques turísticos se darán cita en Cádiz: el Iona, el Seven Seas Mariner y el World Navigator