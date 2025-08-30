La fortaleza de Balearia consolida el puente marítimo entre Cádiz y Canarias

La venta de Armas Trasmediterránea a Balearia podría ser positiva para el puerto de Cádiz al consolidar un operador nacional fuerte, lo que daría estabilidad al servicio y a los empleos en las líneas marítimas estratégicas, incluyendo las de Canarias. Sin embargo, la operación está sujeta a la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En cuanto a las implicaciones para el puerto de Cádiz, llegaría al puerto gaditano un grupo más que consolidado que, al adquirir las rutas de Armas Trasmediterránea, especialmente en Canarias y el Estrecho, se convertiría en un grupo más grande y competitivo, capaz de gestionar integralmente las líneas marítimas de interés público.

A eso se le suma que la operación buscaría asegurar la estabilidad de los servicios de transporte marítimo, lo cual es beneficioso para el puerto de Cádiz como punto de conexión con las islas. Es justo no dejar en el olvido que la empresa canaria Naviera Armas, que adquirió Trasmediterránea en 2018 por aproximadamente 400 millones de euros, se vio obligada casi desde el primer día a enfrentarse a dificultades financieras significativas. La deuda acumulada alcanzó los 900 millones de euros, algo que llevó a la empresa a una reestructuración en la que los fondos acreedores, liderados por JP Morgan, Barings, Cheney Capital, Bain Capital y Tresidor, se convirtieron en los nuevos propietarios, dejando a la familia Armas con una participación minoritaria tan sólo del 6%.

Impacto positivo en Cádiz

Balearia obtendría 15 ferries y la gestión de las rutas de Canarias, el Estrecho y Alborán, lo que podría implicar una mayor actividad y, por tanto, un impacto positivo en la operativa portuaria de Cádiz.

Es pronto para atisbar las implicaciones para el tráfico marítimo con Canarias de esta operación empresarial que ha culminado con "agosticidad" después de meses de quinielas en las que Boluda jugaba un papel de invitado al que ahora mismo le sobran los planes, proyectos de expansión por España y el resto de los puertos del mundo.

A pesar de ello no es una locura ni perjudica a nadie pensar que este movimiento de Útor aportará una mayor competitividad al puerto de Cádiz. El nuevo grupo podría competir mejor en un mercado marítimo complejo, enfrentándose a grandes grupos con presencia en el mundo entero, lo cual puede traducirse en mejores servicios y tarifas para los pasajeros y la carga que viaja a Canarias, lo que atraerá a nuevos posibles clientes que necesitan llegar a Canarias pero sus economías de pequeña escala no se lo permitían.

Al fin y al cabo, el objetivo de esta adquisición por parte de Útor es consolidar un grupo nacional que pueda gestionar de forma más eficiente el conjunto de las líneas, garantizando la continuidad y calidad del servicio asentando en Cádiz cualquier temor que podría haber llegado de la mano del mal momento económico y las deudas que lleva años arrastrando la gaditanísima Trasmediteerránea.

Pero todo no está hecho. Aún falta esperar la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El cierre definitivo de la operación está a la espera de su resolución, que evaluará si la consolidación del grupo afecta a la competencia en el sector. La CNMC observará que en ese mercado con Canarias está involucrados ya, de facto, Boluda y FRS, de manera que la competencia queda salvaguardada y lejos de una temida exclusividad del mercado de esos tráficos entre la Península y Canarias, ya que Huelva y Sevilla son también puertos que fletan buques con destino a las Islas Afortunadas por mucho que Cádiz tenga la bendición del Estado y con ella, la subvención que la hace mantenerse a flote con más garantía.

Eso sí, Útor es consciente y tiene la mirada puesta en el hecho de que la unión de Armas Trasmediterránea y Balearia busca hacer frente a la competencia de otras grandes navieras internacionales. Un operador nacional fuerte puede suponer una mejora en la calidad y la oferta del servicio marítimo, pero la evaluación final dependerá de la competencia efectiva en las rutas, aún en manos de la CNMC, que en los próximos meses tendrá que emitir un veredicto sobre esta adquisición que, de no producirse, sí podría acarrear más daños a un puerto como el de Cádiz a la vista del mal estado de las cuentas de Armas Trasmediterránea a día de hoy.