Balearia aterriza a lo grande en Cádiz y compra Armas Trasmediterránea

“Sólo le encuentro un fallo a Balearia: que aún no opera en el puerto de Cádiz”. Fueron palabras del que fuera presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) antes de Teófila Martínez, José Luis Blanco durante unas jornadas sobre innovación en el sector portuario que tuvieron lugar en junio de hace siete años.

La empresa canaria Naviera Armas, que adquirió Trasmediterránea en 2018 por aproximadamente 400 millones de euros, se vio obligada casi desde el primer día a enfrentarse a dificultades financieras significativas. La deuda acumulada alcanzó los 900 millones de euros, algo que llevó a la empresa a una reestructuración en la que los fondos acreedores, liderados por JP Morgan, Barings, Cheney Capital, Bain Capital y Tresidor, se convirtieron en los nuevos propietarios, dejando a la familia Armas con una participación minoritaria tan sólo del 6% .

Así, desde hace dos años Armas Trasmediterránea tiene el cartel de “Se vende”.

Tras esta operación, dos grandes monstruos del sector:Boluda y Balearia. Mejor dicho, tres, si se cuenta con la naviera danesa DFDS, uno de los gigantes del transporte marítimo en Europase batían en duelo, con la gran diferencia de que los nórdicos estaban muy interesados especialmente en la división más valiosa de Naviera Armas: la que gestiona las rutas del Estrecho de Gibraltar, además de conexiones tan importantes desde el punto de vista logístico y económico entre la Península y Marruecos a través del puerto de Cádiz.

En toda esta historia parece que la compañía Balearia, operador de ferris de pasajeros y mercancías líder en el mercado balear y en las rutas de la Península con el norte de África, se postulaba ya desde hace varios meses como la firme candidata a convertirse en propietaria del paquete mayoritario de Armas Trasmediterránea. Así, lo llegó a anunciar hace ya dos años el presidente de la compañía con sede en Denia, Adolfo Utor, quien ya precisó que su mayor interés era quedarse, sobre todo con el negocio de la naviera en Canarias, lo que incluiría tanto las rutas interinsulares como los activos con los que opera esas rutas.

Ahí es donde se ubica Cádiz como uno de los epicentros de esta operación que parece que ya contar con un final feliz a la vista de que la situación económica de Trasmediterránea lleva tiempo de color rojo, mientras que Balearia es, sin duda, una empresa más que solvente, que podría saber gestionar a la perfección el bueno momento que viven los tráficos entre Cádiz y Canarias, tal y como demuestras las cifras de movimiento tanto de personas como de mercancías de los últimos meses.

Este lunes, 25 de agosto, Balearia pasa ya a formar parte de la historia del puerto de Cádiz después de que se haya anunciado que esta naviera ha cerrado ya acuerdos con la propiedad de la naviera Armas Trasmediterránea para la adquisición de su actividad en los tráficos de Canarias y el mar de Alborán, además de una parte del Estrecho, que mayoritariamente ha sido adquirida por el grupo naviero danés DFDS. La operación, que estará pendiente en su ejecución de las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), comprendería en su conjunto la gestión de 15 buques y la explotación de líneas marítimas, así como la integración de 1.500 empleados de Tierra y Flota.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, afirmaba este lunes que “estamos preparados y convencidos de que seremos capaces de convertir este reto en una realidad y para ello contamos con la ilusión y el entusiasmo de todos nuestros grupos de interés, a los que incorporamos las sinergias y fortalezas de los nuevos equipos humanos”.