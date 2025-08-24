El puerto de Cádiz se aleja de su esperado récord de cruceros para 2025

El lunes pasado coincidieron en Cádiz tres cruceros de manera simultánea, algo poco habitual en un mes de agosto.

Sin dejar de lado que Cádiz sigue siendo uno de los puertos de la península que más cruceros recibe a lo largo de los últimos años es justo reconocer que una previsión o un anuncio hecho por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz en diciembre pasado se puede haber ido al traste.

No es ningún desastre a la vista de los buenos resultados que se vienen obteniendo y que ya quisieran muchos puertos y muchas capitales de España, pero la APBC tenía reservado espacio en sus cantiles para 351 escalas de cruceros para 2025. Pero varias circunstancias han provocado que será muy difícil que a la altura que estamos se puedan recuperar estas cifras.

Ahora mismo, según la propia web de la Autoridad Portuaria presidida por Teófila Martínez, todo apunta a que la cifra final podría rondar las 330 escalas, 21 menos que las previstas a principios de año y 34 menos que las esperadas según cálculos más recientes.

De todas maneras, es justo recordar que la APBC nada tiene que ver con estas previsiones que aparecen en su página web ni para lo bueno ni para lo malo, ya que son las propias consignatarias las que envían las previsiones con las que se manejan las navieras con las que trabajan. De manera que son estas empresas las que sufren en mayor o menor medida ese descuadre.

Es difícil, si no imposible o absurdo intentar buscar un motivo único que haya podido provocar este descenso en las previsiones, aunque es evidente que ha habido suspensiones importantes y numerosas relacionadas con el mal tiempo o bien con el conflicto laboral en el seno de Navantia, que ha mantenido a muchas navieras alejadas de Cádiz para evitar incomodidades para sus clientes o incluso que estos pudieran haberse visto involucrados en algún disturbio nacido en el seno del citado conflicto que mantuvo al sector en vilo y que ha llegado a perjudicar directamente la relación entre Navantia y empresas de tantísima importancia como Royal Caribbean o la gigantesca Carnival.

El turismo llegado en crucero se sumó al habitual de estos días de verano. / Julio González

El punto más caliente de todo este conflicto en lo que se refiere al trasiego de cruceros se vivió en junio cuando el Carnival Liberty tuvo que marcharse de la factoría gaditana de reparaciones de Navantia de Cádiz tras paralizarse los trabajos a los que se estaba sometiendo.

Este parón hizo que la naviera tomara la determinación de marcharse de Cádiz, algo que le costó más trabajo del deseado. Tanto, que se llegó a hablar de secuestro por parte de los manifestantes.

Por fortuna, el Carnival Liberty logró salir casi a oscuras de Navantia y puso rumbo a Marsella para que fuera el astillero francés el que acabara la reparación que no pudo verse culminada, por desgracia, en Cádiz.

Esa imagen y esa noticia dio la vuelta al mundo, y se ha visto reflejado en la relación entre Carnival y Cádiz, algo que tarde o temprano se terminará solucionando a la vista de que ni Marsella ni otros muchos astilleros europeos pueden luchar contra Cádiz a la vista de los buenos y reconocidos resultados que ha venido acumulando a lo largo de los últimos años.

Lo que sí es cierto es que hasta el mes de julio llegaron al puerto de Cádiz 163 cruceros y se esperaban otros casi 200 más entre agosto y diciembre, cuando realmente sólo llegarán, según las últimas previsiones, unos 160.

En agosto llegarán cuatro menos de lo previsto, siete en septiembre, siete en octubre, tres en noviembre y tres en diciembre.

A pesar de estos cálculos que tampoco deben preocupar, es justo tambíén reconocer que agosto parece estar estabilizándose como un buen mes para los cruceros en Cádiz. Esto se traduce en un éxito en la lucha contra la estacionalidad del sector, acostumbrado a tener sus mejores cifras en otoño y primavera.