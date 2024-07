El crucero más grande del mundo sufre un incendio seis meses después de visitar Cádiz

El 'Icon of the Seas', atracado en el puerto de Cádiz a finales del año pasado

Un pequeño incendio afectó en días pasados al crucero más grande del mundo, el Icon of the Seas de Royal Caribbean, apenas seis meses de que visitara el puerto de Cádiz durante su ruta inaugural.

Un portavoz de Royal Caribbean indicó que el incendio se extinguió conceridad y rápidamente se logró aislar el fuego que se produjo en una de las áreas en las que reside y convive la tripulación de este mega crucero. El barco estaba en aquel momento atracado en la Costa Maya, México, cuando se produjo el incendio.

Las mismas fuentes indicaron que el buque se quedó sin flujo eléctrico, aunque las fuentes de energía auxiliar se activó de inmediatoy se recurrió a los sistemas de energía principales, lo que demostró que los sistemas de emergencia funcionaron a la perfección y a la medida de un barco con tan poco tiempo de vida que goza de la tecnología y adelantos más avanzados del sector. De hecho, el itinerario del barco no se vio afectado por el incendio ni el corte de energía.

El Icon of the Seas zarpó por primera vez en enero y la visita a Cádiz se produjo un mes antes, es decir antes de que se llevara a cabo su bautizo oficial. De hecho, el buque de Royyal Caribbean entró de madrugada en el puerto de la ciudad procedente de la factoría de Navantia Cádiz. En las instalaciones navieras se sometió incluso a una serie de reparaciones al barco, unas tareas que finalizaron antes de tiempo y que cumplieron a la perfeccio´n con las necesidades que había planteado la naviera norteamericana.

Tras visita Cádiz, el Icon of the Seas se dirigió al puerto de Algeciras, y se piensa que esa parada técnica pudoestar relacionada con el combustible de este gran buque. Se trata de uno de los primeros del mundo que se mueve con Gas Natural Licuado (GNL) mucho menos contaminante que el combustible de toda la vida. Se supone que el buque pudo llenar en Algeciras sus depósitos antes de disponerse a atravesar el Atlántico hasta llegar a tierras del nuevo continente, donde fue bautizado.

El nuevo gigante de Royal Caribbean ha desbancado al 'Wonder oh the Seas' como el crucero más grande del mundo. Sus dimensiones son de auténtica locura: 365 metros de eslora, 20 cubiertas y una capacidad para albergar a 9.950 personas entre pasajeros y tripulación. Unos pocos datos para entender las cifras con perspectiva.

El Icon of the Seas no pasó desapercibido cuando atracó en el puerto de Cádiz hace ya unos meses / Jesús Marín

Las 9.950 personas que pueden viajar con el 'Icon oh the Seas' es superior al número de habitantes que tenían en 2022 24 municipios gaditanos, es decir, que bien se puede concluir que en realidad es una pequeña ciudad flotante. La mayoría de los municipios de la Sierra de Cádiz no llegan ni por asomo a esa población.

Incendio en la chimenea del Carnival Freedom

Este incendio se produce poco tiempo después de que un rayo destrozara casi por completo la chimenea del crucero Carnival Freedom por segunda vez en menos de dos años, lo que obligó a la naviera a suspender varios de sus próximos trayectos programados de este buque turístico con base en Florida desde Puerto Cañaveral.

En el momento del incendio, que tuvo lugar durante una escala en Bahamas, había alrededor de 3.700 pasajeros a bordo del barco.