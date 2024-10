El lujoso crucero ‘Explora II’ adelanta su visita a Cádiz y hará dos escalas en octubre

Cádiz/Ya se sabía de antemano a la vista de las previsiones con las que se manejaba la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) que octubre se lleva la palma y se convierte en el mes del año en el que Cádiz tendrá el placer de dar la bienvenida a un total de seis cruceros que nunca han atravesado la bocana del puerto de Cádiz.

Hasta hace unos meses iban a ser cinco pero el mercado de los cruceros demuestra una vez más que es un segmento muy sensible a cualquier inquietud o posible cambio de planes y si hace unos meses iba a visitar Cádiz una vez en 2024, concretamente en octubre, no ha cambiado de mes pero en vez de una visita, hará dos. Así adelanta su primera escala en Cádiz que inicialmente estaba programada para el día 21 de octubre y que ahora, tras los cambios pasará a amarrar en el puerto gaditano en dos ocasiones:este domingo que viene, día 13 y, en segundo lugar, el lunes, 21 de octubre, de manera que su lujo se dejará ver en dos ocasiones a lo largo de este mes y posiblemente la ciudad tardará de nuevo un tiempo en poder disfrutar de este buque, aunque no de su gemelo Explora I.

Cabe recordar que las nuevas escalas siempre son recibidas con cierto ambiente festivo por la autoridades portuarias ya que representan nuevas escalas, que no tienen por qué corresponderse siempre con buques recién salidos del astillero, sino que a veces se corresponden con nuevas navieras que apuestan por el puerto de Cádiz gracias a la labor comercial que se lleva a cabo desde la APBC a lo largo de todo el año.

El primer estreno de este mes tuvo lugar este jueves con el Mein Schiff 7, de la naviera TUI, cuyos buques se dejan ver, de vez en cuando, incluso por la factoría de reparaciones de navantia.

La siguiente primera escala está teniendo lugar este sábado, con la visita del Caribbean Princess. que llega consignado por Cadiship procedente de A Coruña y con destino Málaga. El siguiente será el Expora II y 24 horas después, el lunes, 14, llegará por primera vez en su vida el Odyssey. Y ya habrá que esperar hasta el 19 para otra nueva primera escala, que esta vez correrá a cargo del L’Austral, y, por último este mes, el Ilma, que tocará Cádiz el día 30 de este mes de octubre.