Cortes de tráfico en Cádiz por la quema de la Bruja Piti y el espectáculo final del Carnaval

La Delegación Municipal de Movilidad y la Policía Local de Cádiz informan de que, con motivo del desarrollo de los actos de la quema de la Bruja Piti y el Espectáculo Final del Carnaval 2026 que tendrá lugar el domingo 22 de febrero a las 20:00 horas junto a las Puertas de Tierra, está previsto que se lleven a cabo cortes de tráfico.

Los horarios de corte de tráfico en la avenida principal (zona más cercana a las Puertas de Tierra) se podrán producir desde las 17:00 horas hasta las 22:00 horas aproximadamente.

Como consecuencia de estos actos en las Puertas de Tierra, se modifican las paradas de las líneas 1 y 3 del servicio de autobús urbano. También se modificarán los itinerarios de los autobuses en horario aproximado entre las 17:00 horas y la apertura al tráfico de la avenida principal una vez finalizado el espectáculo y los trabajos que fuesen necesarios. Así, durante el corte de tráfico, la línea 1 discurrirá por Avda. Constitución de 1812 – Avda. Astilleros y la línea 3 por Glorieta de Lebón – Avda. Astilleros.

Del mismo modo se modificarán las paradas e itinerarios de los autobuses interurbanos. Así, durante el corte de tráfico, sus líneas afectadas discurrirán por Avda. Constitución de 1812 – Avda. Astilleros.

Pueden consultar la página web https://cmtbc.es, donde se ofrecerá información del Plan Especial del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz para el Carnaval 2026.

El corte de tráfico será realizado por la Policía Local, quién decidirá las medidas necesarias a adoptar en cada momento en función de la evolución de la asistencia de público y el desarrollo del evento.

Se ruega, tanto a los usuarios de vehículos como a peatones, sigan las indicaciones dadas, en cada momento por la Policía Local.