La propietaria del bar Wasa Pasarratos, Candela, situado en la plaza de la Cruz Verde ha negado "rotundamente" que su establecimiento fuese cerrado por la Policía el pasado lunes, contradiciendo así las palabras del presidente de Horeca, Antonio de María, que declaró a Europa Press que tanto un establecimiento de la Cruz Verde (el Wasa Pasarratos es el único bar allí) como otro en la calle Virgen de la Palma habían sido clausurados “porque no se respetaban las medidas de seguridad” al haber un exceso de aforo permitido en sus terrazas. Candela ha afirmado que el bar estuvo abierto desde las dos de la tarde hasta las once de la noche "sin ningún tipo de problemas, con las mesas separadas y sin aglomeraciones de público".

Candela lamenta que "después de dos meses de cierre" y el perjuicio económico que le ha supuesto el cese de la actividad en su local, "ahora tenga que aguantar esto, que no es verdad y que ha hecho que mis clientes me pidan explicaciones por las redes sociales. Insisto. Estamos abiertos y en ningún momento nos han cerrado el bar. Cumplimos todos los requisitos de seguridad". La responsable del Wasa Pasarratos asegura que llamó a la Policía Local para interesarse por el tema "y allí me dijeron que no constaba denuncia alguna ni intervención en mi bar".

El lunes, con el inicio de la Fase 1 de la desescalada y la apertura de las terrazas de los establecimientos hosteleros al 50 por ciento de ocupación, se produjeron apercibimientos y cierres de locales en la provincia gaditana, aunque no fue el caso, según su propietaria, del bar Wasa Pasarratos.