La coordinadora del metal reivindica el cuarto turno para Navantia Cádiz

Cádiz/Amaya Lanceta cádiz

La solución para el astillero de Navantia en Cádiz no es cerrar los domingos, sino aplicar la ley y crear lo que se denomina el "cuarto turno". Es la postura de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), que critica la decisión de los representantes sindicales de la industria auxiliar.

El colectivo recuerda que el convenio del metal de la Bahía de Cádiz cuenta, por la diferencia de actividad de los tres astilleros gaditanos, con artículos que permiten adaptarse a las circunstancias de cada uno de ellos. Eso implica en el caso de las instalaciones de la capital centrada en reparaciones que la actividad los 365 días del año, las 24 horas del día, sin parar, tenga sustento legal, considera la CTM. La solución no es dejar de trabajar los domingos, "¿por qué los domingos solo? Ya que estamos también los sábados2, ironiza Manuel Balber por la postura sindical, que, considera, se alinea con los intereses de las empresas. "Es lamentable que en un conflicto como el que hay en los astilleros de Cádiz UGT y CCOO lo que planteen sea un día de descanso y cerrar los domingos, en lugar de la creación del cuarto turno", añade.

La forma de resolver la situación, insisten desde el colectivo, es dejar de realizar "jornadas maratorianas" y cumplir con la jornadas de ocho horas rotatorias, con dos días de descanso a la semana, y aplicar el cuarto turno. "Al entrar en ese turno el sueldo tendría que aumentar un 13%", puntualiza.

Está en el convenio, abunda Balber.En concreto, el artículo 16 sobre el trabajo a turnos apunta que "los turnos podrán organizarse de forma que se cubran las 24 horas del día para aquellas empresas que tengan proceso productivos continuos. Las empresas que, por la naturaleza de su actividad, extiendan el régimen de trabajo a turnos incluyendo sábados y domingos podrán efectuarlo completando los equipos para cubrir los turnos necesarios. Estas modalidad es la denominada 4º turno". Ese mismo punto habla de una compensación "como mínimo del 13% para los trabajadores y trabajadoras con régimen de trabajo a turnos de lunes a domingo". Por eso, no entiende que los representantes sindicales de la industria colaboradora no reclamen esta opción.

De un millar a unos 1.300 o 1.400 empleos

"¿Por qué no explican el cuarto turno a los trabajadores y, sin embargo, plantean algo que saben que no se va a producir, el cierre los domingos, porque ya hay preocupación entre los trabajadores por la posible pérdida de carga de trabajo", cuestiona este responsable de la coordinadora. UGT, que es quien lo plantea, detalla, está en la negociación del convenio, pero no hace uso de esto. "También lo firman los empresarios, pero no les conviene cumplir con las ocho horas, con el descanso semanal de dos días y con el cuarto turno porque tendrían que pagar más", expone. No es algo inventado, deja claro, puesto que se aplica en hospitales, a los policías o al servicio de bomberos, para poder desarrollar una actividad continua las 24 horas del día durante todo el año.

La aplicación del cuarto turno no solo supondría mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y un aumento de sus salarios, también el aumento de los puestos de trabajo, que pesarían de en torno al millar a unos 1.300 o 1.400, estima la CTM.