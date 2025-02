ConVive Cádiz: "Las viviendas turísticas no han creado la crisis: basta de demagogia"

Cádiz/Desde ConVive Cádiz, plataforma de gestores profesionales de viviendas turísticas, responden a través de un comunicado a la reciente creación del Sindicato de Inquilinas de Cádiz y "a las declaraciones vertidas sobre nuestra actividad".

"Una vez más, se pretende responsabilizar a las viviendas turísticas de la crisis de la vivienda en la ciudad, cuando los datos demuestran lo contrario. Según los últimos datos del INE, actualmente hay 1.408 viviendas turísticas en Cádiz. De ellas, solo el 7,78% proceden del alquiler residencial. Esto significa que apenas un centenar de viviendas podrían haber salido del mercado de larga duración en los últimos años, una cifra insignificante en una ciudad con casi 60.000 viviendas", afirman desde la plataforma.

"El problema de la vivienda en Cádiz no lo han creado las VUTs [viviendas de uso turístico]. La crisis habitacional comenzó en 1981, cuando ni siquiera existían las viviendas turísticas en la ciudad. Por otro lado, los datos demuestran que la pérdida de población sigue estable en torno a 1.000 habitantes al año, con o sin regulación de viviendas turísticas", sostienen desde la plataforma turística.

"La situación de Cádiz se debe a una falta de políticas eficaces en materia de vivienda y no a la existencia de VUTs, que representan apenas el 3% del total de viviendas en la ciudad. Desde ConVive Cádiz queremos insistir y aclarar a estos colectivos y políticos de AIG [Adelante Izquierda Gaditana], en que apartamentos (AT) y viviendas turísticas (VUT) no son lo mismo. Nosotros no representamos a los apartamentos turísticos ni a los hoteles. Somos gaditanos, pequeños empresarios que defendemos nuestros negocios y puestos de trabajo. No vamos a aceptar que nos criminalicen mientras las administraciones siguen sin asumir su responsabilidad", advierten.

"Por ello, exigimos que se apunte la cólera hacia donde realmente está el problema: Falta de construcción de vivienda social, más de 5.500 viviendas vacías que siguen sin uso y poder adquisitivo medio de muchos gaditanos muy bajo respecto a otras provincias españolas y extranjeros", subrayan.

"Además, queremos ser claros: nosotros también estamos en contra de las viviendas turísticas ilegales. La Chirigota del Selu de este año, por ejemplo, 'Apartamentos Turísticos Juani Wainjaus', es muy graciosa y divertida, pero aquí hay un problema serio que afecta a todos. Hay que perseguir a las VUTs ilegales con medidas reales, en lugar de demonizar a quienes operamos dentro de la legalidad, generamos empleo y contribuimos a la economía gaditana", proponen.

"Desde ConVive Cádiz, exigimos al Ayuntamiento y especialmente al alcalde, Bruno García, que actúe contra las irregularidades reales y deje de buscar culpables fáciles. Seguimos abiertos al diálogo para abordar soluciones efectivas que beneficien a toda la ciudad. Por una regulación justa, basada en datos y no en discursos populistas", concluyen.