“El convenio de Plaza de Sevilla va a hipotecar el futuro de Cádiz”

El nuevo convenio entre el Ayuntamiento y Adif, para el desarrollo del Plan Plaza de Sevilla, podría no salir adelante. Tanto el PP como el grupo no adscrito (los dos exconcejales de Ciudadanos) han mostrado su rechazo al contenido del mismo. Todo está pendiente del PSOE, que aún no ha discutido en su grupo el sentido de su voto, pero sí ha trasladado de forma indirecta sus dudas sobre parte del mismo.

De esta forma, el gobierno local contaría con 10 votos, mientras que el ‘no’ obtendría 12, pendiente de los 5 socialistas, que serán decisivos.

Ayer el concejal y candidato del PP a la Alcaldía, Juancho Ortiz, fue contundente en conversación con este periódico: "Este es un convenio leonino para la ciudad. Si de esta forma querían desatascar la operación en la plaza de Sevilla, nosotros también lo hubiésemos hecho. Y cualquiera. Esto es, simplemente, no saber negociar porque de esta forma se está hipotecando el futuro de la ciudad", tras mencionar la inversión que va a recaer en su totalidad sobre el Ayuntamiento: al menos 17 millones de euros.

Para el concejal del PP "esta es la mayor deslealtad a la ciudad de Cádiz", mencionando que el convenio se lleva a pleno cuando apenas quedan unas semanas para las nuevas elecciones municipales.

Recuerda Ortiz que hace cuatro años, cuando llegó al poder la coalición entre Podemos y Ganar Cádiz, se paró el párking subterráneo que el último gobierno de Teófila Martínez había diseñado en un tramo de la avenida de Astilleros, incluyendo la financiación para hacer frente a su coste: 5 millones de euros.

"Fue una decisión puramente sectaria. Decían entonces que no era necesario y que era inviable. Ahora, cuatro años más tarde, el Ayuntamiento busca desesperadamente aparcamientos mientras que elabora un proyecto para la avenida de 7,5 millones de euros, cuando antes 5 millones era un coste inviable".

Afirma el edil popular que si este aparcamiento se hubiera construido "las cosas serían ahora diferente e incluso se habría negociado de otra forma con Adif. Ahora el coste será de 17 millones de euros a pulmón, sólo el Ayuntamiento".

Por su parte, los antiguos concejales de Ciudadanos también coincidieron en afirmar que el convenio que va a pleno, en una sesión extraordinaria que se celebrará este viernes, "hipoteca la ciudad".

Juan Manuel Pérez Dorao lamenta que el gobierno local "no ha sido capaz de conseguir que Adif asumiera su obligación para dar comienzo a las obras de urbanización y ni siquiera ha conseguido que Adif venda su parcela para obtener los recursos necesarios para llevar a cabo la obra".

Pérez Dorao advierte de las consecuencias que pueden tener esta nueva modificación del acuerdo con la empresa estatal, ya que la incorporación de la parcela al Ayuntamiento supone "un agravante" debido a que "pasa a formar parte del patrimonio municipal de suelo". Esto supone, según el concejal no adscrito, que "el producto de la venta no se puede destinar a la urbanización, por lo que se tiene que sacar ese dinero de sus recursos propios del presupuesto municipal".