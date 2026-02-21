La contundencia de Cáritas sobre la muerte de personas sin hogar en Cádiz: "Una ciudad que aspira a la justicia social no puede permitirse que sus hijos más frágiles mueran en portales, bancos o garajes"

Cinco muertes en menos de dos meses. Las personas sin hogar siguen sufriendo en Cádiz las consecuencias del duro invierno y de la calle, alcanzando unas cifras que han hecho saltar las alertas y que han motivado un nuevo pronunciamiento de Cáritas Cádiz, que se ha mostrado más contundente que nunca. "Una ciudad que aspira a la justicia social no puede permitirse que sus hijos más frágiles mueran en portales, bancos o garajes", afirma la entidad católica, que ha querido trasladar su "dolor y gran tristeza" ante esta nueva pérdida.

"Esta realidad, que hiere profundamente la conciencia social, no puede seguir normalizándose como si fuera un daño colateral inevitable de nuestro tiempo", afirma Cáritas tras esta quinta muerte en 2026. Y es que esta entidad ha defendido siempre "que cada muerte en la calle es un fracaso colectivo".

En el caso de Cádiz y lo ocurrido en enero y febrero, el fracaso es mayúsculo con cinco fallecidos. Aunque en Cáritas aclaran que "no hablamos de cifras" sino "de personas concretas, con nombre y sueños, que han muerto en soledad, sin la protección que toda persona merece". E insisten: "Vivir en la calle no es una elección, sino consecuencia de rupturas vitales, sociales y estructurales que exigen respuestas valientes y estables".

Por eso, ponen de manifiesto "la insuficiencia de recursos continuados, la falta de dispositivos coordinados durante episodios de frío y la necesidad urgente de políticas de vivienda accesible y de acompañamiento sostenido" para lanzar un llamamiento "a las administraciones públicas, a las entidades sociales, a la comunidad cristiana y al conjunto de la ciudadanía a reforzar de manera estable los recursos de emergencia, garantizar dispositivos continuados y previsibles ante las inclemencias meteorológicas, promover políticas de vivienda digna de acceso real, y sostener procesos de acompañamiento integral que permitan prevenir estas situaciones y no solo reaccionar ante ellas".

"La calle jamás puede ser un lugar para vivir, y mucho menos para morir", concluye duramente Cáritas de la diócesis de Cádiz.