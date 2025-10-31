Continúan suspendidos por segundo día consecutivo los trenes entre Cádiz y Sevilla de media y larga distancia

La conexión ferroviaria entre Cádiz y Sevilla continúa suspendida por segundo día consecutivo debido a los problemas técnicos derivados de las fuertes lluvias registradas en la provincia de Sevilla el pasado miércoles 29 de octubre, precipitaciones que apenas tuvieron incidencias en la provincia de Cádiz. La falta de tensión en la catenaria entre Lebrija y Dos Hermanas obligó a cancelar los Media Distancia entre ambas provincia, además de terminar afectando a las líneas de Larga Distancia que unen Cádiz con Madrid y Barcelona. Un problema técnico que en la práctica deja incomunicada a Cádiz del resto de Andalucía y del resto de España.

La avería, "sin previsión de reparación" según indicaron fuentes de Adif en un comunicado este jueves, obligó a Renfe a habilitar a última hora de la tarde un servicio de trenes lanzadera entre Sevilla y Lebrija para atender la demanda de los usuarios de Media Distancia de Cádiz. Así, en estos momentos, el trayecto de Media Distancia entre Cádiz y Sevilla está finalizando en Lebrija. En esta estación, los usuarios deberán subirse a un tren lanzadera habilitado por Renfe para poder llegar a la estación de Sevilla Santa Justa.

En el caso de los trenes de Larga Distancia que conectan Cádiz con Madrid y Barcelona, los usuarios deberán llegar a Sevilla por carretera en los vehículos habilitados por Renfe para cubrir este recorrido o desplazarse en ellos hasta Cádiz una vez que los trenes llegan a Santa Justa. Las líneas que conectan a Sevilla con Madrid operan con total normalidad.

La estación de Renfe en Cádiz en la mañana del jueves se llenó de usuarios de tren que acudían a subirse a su tren y descubrían que su convoy había sido cancelado, sin que se tuviera mucho más conocimiento de opciones de viaje al menos durante las primeras horas de la mañana.

Decenas de viajeros esperaban sentados en el vestíbulo de la estación, con un ojo puesto en las pantallas de información a la espera de algún dato que les indicara qué iba a pasar con su viaje. Mucha confusión a primera hora y resignación entre viajeros que parecen que empiezan a acostumbrarse a los cada vez más usuales imprevistos que terminan afectando al tren.