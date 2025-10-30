Renfe habilita un tren lanzadera entre Sevilla y Lebrija para atender a los usuarios de Media Distancia de Cádiz

La pantalla que indicaba las salidas y las llegadas en la estación de Adif de Cádiz

La operadora ferroviaria Renfe ha habilitado un tren lanzadera entre las localidades de Lebrija y Sevilla para atender a los usuarios de la línea de Media Distancia entre Cádiz y la capital sevillana debido a los problemas técnicos producidos por las fuertes lluvias que se registraron el pasado miércoles en la provincia sevillana.

Así, en estos momentos, el trayecto de Media Distancia entre Cádiz y Sevilla está finalizando en Lebrija. En esta estación, los usuarios deberán subirse a un tren lanzadera habilitado por Renfe para poder llegar a la estación de Sevilla Santa Justa.

Por su parte, no se han producido cambios respecto a las líneas de Larga Distancia que conectan a Cádiz con Madrid y Barcelona. Así, los usuarios que parten o llegan a la ciudad de Cádiz deberán llegar a Sevilla por carretera en los vehículos habilitados por Renfe para cubrir este recorrido o desplazarse en ellos hasta Cádiz una vez que los trenes llegan a Santa Justa. Las líneas que conectan a Sevilla con Madrid operan con total normalidad.

Cabe recordar que las primeras incidencias en los servicios entre Cádiz y Sevilla ya se produjeron el pasado miércoles a causa de las fuertes lluvias que descargaron durante todo el día en la provincia sevillana. Así, en primer lugar se apuntaron problemas en la señalización entre Dos Hermanas y El Puerto.

Este jueves, los servicios entre Cádiz y Sevilla Santa Justa quedaron suspendidos por falta de tensión en catenaria entre Dos Hermanas y Lebrija, lo que provocó que se cancelaran los trenes de Media Distancia entre Cádiz y Sevilla, y los de Larga Distancia entre Cádiz, Madrid y Barcelona.