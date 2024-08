Consiga y ducha, un nuevo servicio turístico llega a la Viña en Cádiz

Cádiz/En medio de un debate, hasta ahora irresoluble, sobre cómo gestionar y manejar la afluencia turística en el casco histórico y zonas de más identidad de Cádiz para reconducirla hacia un turismo sostenible, la maquinaria sigue rodando ajena a reflexiones pausadas y florecen los negocios aparejados a la realidad del viajero. De esta forma, a unos pocos metros de la playa de La Caleta, en el perímetro del barrio de la Viña, abrirá, previsiblemente esta semana, un servicio inédito hasta ahora en el centro de Cádiz, una consigna para maletas pero que también ofrece servicio de ducha.

Saturno Store Luggage Storage es el nombre de la empresa que se ha instalado en la calle de la Rosa esquina con Patrocinio para atender una serie de necesidades que pueden tener los visitantes que llegan a la ciudad, sobre todo, a los que lo hacen con más premura.

Un establecimiento de eficacia probada en Sevilla pues desde la capital andaluza, en una vía muy cerca de la imponente Catedral, llega a Cádiz Saturno Store en la que es la segunda apuesta del empresario responsable de este servicio tras la buena experiencia con su primera apuesta.

Así, tanto en Sevilla, como en el nuevo establecimiento en el viñero barrio gaditano, ell servicio de consigna de equipaje de Saturno Store incluye el depósito de una maleta de viaje (de cualquier dimensión y peso) por 5,99€euros al día (en horario de 9:00 a 21:00 horas), mientras que el depósito de mochilas pequeñas es gratuito.

Además, y aquí su carácter diferenciador de otros locales de este tipo de la ciudad, este negocio ofrece un servicio de ducha al precio de 5 euros que incluye ducha de agua caliente, toallas limpias, además de gel de baño y champú. El baño, según se asegura en la web de Saturno, se mantiene siempre limpio y ordenado, ya que los operadores controlan constantemente su estado.

Otros servicios complementarios que ofrecen desde este establecimiento es la envoltura de maletas (las pequeñas, por 3 euros; y las grandes, por 5 euros) y también la posibilidad de pesarlas y medirlas para evitar sorpresas desagradables en el aeropuerto.

Además, y sin coste adicional para los clientes de Saturno Store, el local cuenta con un espacio para relajarse, cargar los dispositivos móviles y disfrutar de acceso WiFi gratuito. También se cuenta con cuartos de baños disponibles en el horario de la tienda (todos los días de 9:00 a 21:00 horas).

Otras consignas en el casco histórico

No muy lejos de esta nueva apertura, se sitúa también desde este verano dos apuestas más de la empresa Locker in the City . Un servicio de consigna de maletas que tiene despachos de su franquicia en otras ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Gran Canaria, Sevilla, Málaga, Benidorm y Granada.

En Cádiz, son tres los guardamaletas de Locker in the City. Así, al de la calle Rosario, se han unido las recientes aperturas de calle Sagasta (esquina con Callejones) y Lázaro Duo.

En estos establecimientos lo que se ofrece son una serie de taquillas en tres tamaños diferentes (M- XL- XXL) para guardar los equipajes con servicio de videovigilancia 24 horas de Prosegur y código de seguridad único por reserva. Una reserva que, de hecho, sólo se puede hacer de forma online mediante la web.

Además, en los servicios de larga duración se ofrece una rebaja hasta el 50 por ciento por reserva. Y es que las reservas se pueden realizara para un día, como mínimo, y 90 días naturales, como máximo. Incluso, para alquileres más largos, se puede contactar con la empresa.