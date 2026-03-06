Los conciertos estivales Cádiz Music Stadium 2026 suman una nueva cita, La Flamenca XXL

El ciclo Cádiz Music Stadium, los conciertos estivales que se celebran en el estadio Nuevo Mirandilla, suman en este 2026, su segunda edición, una nueva cita. Así, la iniciativa puesta en marcha el pasado año por Cádiz CF, Treintay3 Producciones & Mangament y Eternidad Eventos, acogerá el evento La Flamenca XXL Flamenquito & Urban Hits, "una experiencia única que fusiona flamenquito y música urbana en un espectáculo sin precedentes, con una producción de gran formato y una propuesta que va mucho más allá del concierto tradicional", anuncian desde la organización.

De esta forma, junto a los ya presentados conciertos de Aitana (12 de julio), Leiva (18 de julio) y Los Delinqüentes (4 de julio), la programación de Cádiz Music Stadium acoge esta denominada "primera gran feria flamenca de Cádiz", una fiesta "única" que reunirá "cultura, música, identidad y experiencia colectiva en un encuentro llamado a marcar un antes y un después".

La cita, que tendrá lugar el 27 de junio de 18.00 a 1.00 horas, pretende convertir a la ciudad "en el epicentro del flamenco contemporáneo y los ritmos urbanos" con la participación de diferentes artistas invitados "que se desvelarán en el mismo momento de la actuación".

Las entradas, que tienen un precio de 20 euros, ya están a la venta en las páginas web de Cádiz Music Stadium y de Eternidad Eventos.