El concejal de Deportes, Carlos Lucero, anuncia la renovación total de los postes del campo Pedro Fernández

La caída en la tarde de este martes de un poste que aguanta las redes sobre un menor que estaba entrenando en el campo de fútbol Pedro Fernández, movilizó a servicios de emergencias, bomberos y Policía Local. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero, también se desplazó hasta el lugar para conocer los pormenores del suceso y el estado del salud del niño.

Este miércoles el edil ha anunciado que mañana se procederá a la retirada de todos los palos que sujetan las redes parabalones de las instalaciones del campo deportivo Pedro Fernández, para dar paso a su completa renovación. Lucero indicó que tanto este espacio como los vestuarios permanecen clausurados por seguridad y que si las revisiones dan un resultado positivo, se volverán a abrir el próximo viernes. Se intentará ofrecer una solución alternativa para contar con protección mientras se colocan los nuevos palos. Por su parte el Complejo Deportivo Irigoyen, que también se clausuró tras el incidente, ha vuelto esta mañana a estar operativo tras las pertinentes inspecciones.

Carlos Lucero calificó el hecho como "un accidente" prácticamente imprevisible porque el poste estaba oxidado en su base, dentro de la parte que está enterrada en el césped, por lo que era muy difícil de detectar. Aún así, añadió que "vamos a seguir intentando mejor las instalaciones" para evitar un suceso similar en el futuro.

Tanto el alcalde, Bruno García, como Carlos Lucero se han puesto en contacto con el padre del menor herido para conocer la evolución del pequeño. El alcalde señaló que "le he pedido disculpas porque eso no puede pasar" y resaltó la voluntad del Ayuntamiento de "revisarlo todo de nuevo. El niño está en casa y ha sido un susto importante que nos tiene que hacer aprender. Vamos a estar muy pendientes", expresó.

Por su parte el edil de Deportes afirmó que la última noticia que tiene del menor accidentado "es que está bien. Le haremos un seguimiento para conocer su evolución y y me gustaría verlo esta semana y charlar con él".