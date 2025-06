La comunidad del IES San Severiano de Cádiz grita“¡No al traslado!”

Un grito unía en la mañana de este lunes a la comunidad educativa del IES San Severiano de Cádiz. “¡No al traslado!” era el lema que un grupo de alumnos, acompañado de profesores y familias, gritaban alto y claro. No quieren que el ciclo de Prevención de Riesgos Laborales, que se imparte en este centro desde hace 18 años, pase al IES Cornelio Balbo el próximo curso, como ya ha anunciado la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo. La excusa: un mejor encaje en el instituto de la punta de San Felipe debido a la “especialización” y la importancia de unificar ciclos de una misma familia curricular.

En la actualidad son 39 los alumnos que cursan esta especialidad de Prevención de Riesgos Laborales en el IES San Severiano. Uno de ellos es Roberto Moreno, estudiante de primer año, quien representó con su voz a sus compañeros. “No estamos de acuerdo con el cambio de centro porque nos afectaría de forma negativa. En el IES Cornelio Balbo hay muchos ciclos medios y superiores por lo que no habría sitio y el nuestro debería impartirse por la tarde. Aunque hay autobús, tranvía y tren, el turno de tarde termina a las 9 o las 10 de la noche y algunos alumnos son de fuera, por lo que llegarían muy tarde a casa y tendrían problemas de conciliación”, manifestó. Otra de las causas por las que se oponen a este traslado es porque “los profesores que tenemos aquí están formados para impartir este ciclo y las empresas ya tienen confianza con ellos cuando buscan técnicos de Prevención”, explicó.

La presidenta de la AMPA La Pepa, Esther Mata, también argumentó que esta es una de las causas para salir a la calle y protestar por el cambio. “Esta decisión va a trastocar tanto al alumnado actual como al futuro porque es un ciclo que lleva aquí 18 años y está muy especializado. Es una formación dual y en centros de trabajo y tanto la dirección del centro como los profesores llevan años de relación con empresas de la Bahía para hacer prácticas y desarrollar esto en otro centro va a suponer mucho tiempo”.

Esther Mata señala que además en el IES San Severiano estos estudiantes se nutren de otros ciclos formativos como el de Peluquería, Automoción, Electricidad o Electrónica para aprender in situ y poner en práctica sus conocimientos, lo que no sería posible en el IES Cornelio Balbo. Algo que también ocurre a la inversa. “Todos pueden aprender a prevenir un posible accidente laboral para cuando sean profesionales de su rama. No queremos perder eso”, apostilló.

Además, la presidenta de la AMPA considera que los alumnos “tienen derecho a seguir sus estudios donde se han matriculado. Este cambio les va a complicar la existencia”.

Dos alumnos del ciclo, ayer, en las puertas del instituto. / Lourdes de Vicente

Por su parte, la directora del IES San Severiano, Marta Meléndez, confesó que no solo le preocupan los estudiantes si no también los profesores, cuatro en total, que no pasarán directamente al instituto del centro de Cádiz si no que se someterán al proceso de determinación de puestos que se publica en junio para todo el personal: reincorporado, desplazado, interino, en comisión de servicios... En ese “bombo” irían estos cuatro docentes que vivirán todo el verano en una incertidumbre sin conocer su destino.

“Nuestro profesorado está especializado. Se trata de un sector super demandado que requiere de una especialización que no se puede conseguir en otros sitios. Es un ciclo muy completo, diría que es más completo que cualquier máster”.

Meléndez defendió que el ciclo de Prenvención de Riesgos Laborales ya está consolidado en el IES San Severiano y prueba de ello es que “cada semana recibimos correos de empresas que nos piden un técnico de Prevención. No sabemos cuáles son los argumentos de la Consejería para este traslado”, finalizó.