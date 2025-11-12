Cómo hacer la inscripción de la III Carrera de Cádiz por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

La Fundación Municipal de la Mujer de Cádiz instalará durante las mañanas de este jueves 13 y viernes 14 de noviembre una carpa en la Plaza del Palillero donde todas las personas que deseen participar en la III Carrera por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, con motivo del próximo 25N, se podrán inscribir de forma presencial. Si en estas jornadas hubiera lluvia, se habilitará dentro del edificio de la Fundación Municipal de la Mujer en la misma plaza. Las inscripciones también se pueden realizar de forma online en este enlace.

La carrera se celebra el próximo domingo 16 de noviembre, con salida a las 11:00 horas desde la Plaza de España, y contará con dos modalidades. La modalidad No Competitiva constará de 3 km (una vuelta al recorrido) y la Competitiva será de 6 km (dos vueltas).

Los dorsales podrán recogerse el mismo día de la carrera, desde las 8:00 hasta las 10:45 horas y, junto a ellos, se entregará también a cada participante una mochila, botella y camiseta personalizada.

En la modalidad Competitiva habrá premios en metálico (250, 150 y 100 euros) para las tres primeras personas clasificadas en categorías femenina y masculina, y vales de material deportivo para las categorías de menores.

Mientras, en la modalidad No Competitiva se entregarán reconocimientos a la asociación no deportiva con mayor presencia, a la entidad privada con mayor presencia, a la entrada más divertida en meta, a la familia más unida en meta y a la persona participante más inspiradora.

Además, todas las personas participantes de ambas modalidades recibirán una medalla conmemorativa al finalizar.

El evento contará además con taller de zumba, yincana infantil, punto de lactancia y cuidados infantiles, atención sanitaria, avituallamiento y guardarropas en la propia Plaza de España durante esa mañana.

Recorrido de la Carrera

El punto de salida será desde la Plaza de España, rodeando el monumento de la Constitución de 1812 para girar hacia la Plaza Argüelles y desde ahí dirigirse hacia la rotonda donde se ubica el monumento dedicado a San Francisco Javier. Desde esta rotonda se accederá a la Alameda Apodaca y se continuará hasta la Alameda Hermanas Carvia Bernal. Luego, se girará desde el Baluarte de la Candelaria al Paseo Carlos III hasta la Avenida Dr. Gómez Ulla, y girar en la Calle Santa Rosalía. Tras llegar a la Plaza Fragela se girará en la Calle Ceballos, Calle Veedor y Plaza de San Antonio, rodeando y entrando en Calle Ancha. Luego, se girará a la izquierda en Calle San José hasta Plaza de Mina, continuar todo recto hasta llegar a la esquina con Calle Zorrilla, Calle Antonio López y arco de meta en la Plaza de España.