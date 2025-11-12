Cortes de tráfico en Cádiz con motivo de la Carrera por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Una de las vías por donde pasará la Carrera.

Las delegaciones de Movilidad y Policía Local del Ayuntamiento de Cádiz anuncian que el próximo domingo día 16 de noviembre, ante la celebración del evento deportivo III Carrera por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, habrá modificaciones en el tráfico en la ciudad.

Dicha prueba afectará al tráfico entre las 11.00 y las 12.00 horas y las vías por las que discurrirá la prueba son Plaza de España-Plaza Argüelles-Alameda Apodaca-Alameda Hermanas Carvia Bernal-Paseo Carlos III-Avda. Dr. Gómez Ulla-Calle Santa Rosalía-Plaza Fragela- Calle Ceballos-Calle Veedor-Plaza San Antonio-Calle Ancha-Calle San José- Plaza Mina-Calle Antonio López y Plaza de España.

Los corredores y las corredoras realizarán dos vueltas por dicho recorrido, por lo que se ruega se evite el uso del vehículo privado así como entrar o salir de los garajes en las zonas afectadas por los cortes de tráfico y desarrollo de la prueba.

La prueba afectará igualmente a la entrada y salida de vehículos de los parkings públicos de estas zonas.

El servicio de autobús urbano también sufrirá modificaciones por dicho motivo. La línea 2, durante este periodo de tiempo, tendrá su final de línea en la Glorieta de Simón Bolívar.

La Policía Local decidirá las medidas necesarias a adoptar en cada momento en función de la evolución de la prueba.

Para cualquier consulta pueden ponerse en contacto con la centralita de la Policía Local (092) desde donde se ofrecerá la información concreta.