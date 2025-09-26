El comité de Ayuda a Domicilio de Cádiz valora el Pleno: "Un alcalde acorralado y sin dar respuesta a quien se la debe de dar"

Al igual que Bruno García ha hecho su propio balance, la representación de las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio de Cádiz también ha querido valorar la jornada de tensión que se vivió en el Pleno ordinario de septiembre que tuvo lugar este jueves. Una sesión en la que Adelante Izquierda Gaditana llevaba un moción respectiva a la municipalización del servicio y el grupo municipal del Partido Popular un punto de urgencia para rechazar la solicitud de Óbolo de rescindir el contrato que firmó el pasado 1 de agosto.

"Ya se lo advertimos al alcalde el día anterior al Pleno. El colectivo que asistiría no era el mismo que pedía mejoras laborales sino un colectivo que no podía pagar sus facturas, sus alimentos o los materiales escolares de sus hijos, necesidades reales, no sólo mejoras... Es que no estan pagando nuestros salarios", explican desde el comité de empresa sobre los ánimos de las y los trabajadores que acudieron al salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz.

Con respecto a la actitud del primer edil, el comité considera que encontraron un alcalde "con un discurso vacío de contenido y lamentablemente recurrente a la actuación de la oposición en legislaturas anteriores". "Pero a día de hoy con Bruno García estamos aún peor, nada de nada. Con un pliego de condiciones que lleva sólo un mes, con acuerdos de mejoras que no cumple la empresa, Bruno García con su equipo de gobierno ni son capaces de echar a una empresa que les ha dicho que quiere irse, ni capaces de obligarles a ejecutar el acuerdo que el mismo alcalde firmó en el Sercla", aducen en una nota informativa.

Un documento donde califican de "vergüenza" un Pleno "con un alcalde acorralado y sin dar respuesta a quien se la debe de dar, al colectivo de trabajadoras y trabajadores, sin embargo contrasta la protección bochornosa sobre la empresa Óbolo". "El alcalde ni está, ni se le espera, pero la lección del colectivo fue ejemplar, dignidad y pelear, se acabó la pasividad y miseria, las trabajadoras han hablado y el comité de empresa se siente orgulloso de representarlo. Las auxiliares de ayuda a domicilio no van a dar ni un solo paso atrás, las trabajadoras de ayuda a domicilio quieren la municipalización, las trabajadoras de ayuda a domicilio quieren huelga, quieren tener la seguridad de poder llenar su nevera sin preocuparse cada mes de si cobrarán o no", valoran.