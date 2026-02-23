La comisión de investigación del protocolo de personas sin hogar la pedirán conjuntamente PSOE y AIG

La propuesta de crear una comisión de investigación en torno a los protocolos que se están llevando a cabo para el desalojo y limpieza de las zonas verdes donde pernoctan o acampan personas sin hogar ha encontrado la unanimidad del arco plenario. Todos los grupos apoyan la iniciativa, que de hecho ha sido presentada de forma conjunta por PSOE y AIG.

Ha recordado el portavoz socialista, Óscar Torres, que el pasado 7 de septiembre de 2025 ya denunció el protocolo que se está llevando a cabo "tras la reunión que mantuvimos con el comité de trabajadores de la empresa de Parques y Jardines". "Ya dijimos que era un protocolo inhumano", ha recordado Torres, que insiste en que su grupo fue "el primero en denunciarlo". "Y el 5 de febrero lo volvimos a denunciar", ha añadido, mostrando así su posición respecto a esta incertidumbre del protocolo y atención a las personas sin hogar por parte de la empresa de Parques y Jardines.

Ha explicado Torres que la propuesta se ha presentado de manera conjunta por los dos grupos de la oposición para cumplir con lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal, que establece que una comisión de investigación "puede crearse por decisión de la Junta de Gobierno Local, del equipo de gobierno, de una cuarta parte de la Corporación, o a propuesta de dos grupos municipales".

"Por supuesto estamos a favor de que se cree la comisión de investigación por un ejercicio de transparencia, queremos saber qué está pasando", ha asegurado Torres, que ha querido precisar que el PSOE es el único partido que no conoce la realidad porque ni gobernaba antes ni gobierno ahora. Y se ha mostrado convencido de que el protocolo que se aplicaba en 2020 "es muchísimo más humano que el de ahora", tal y como denuncian los trabajadores de Parques y Jardines y según han podido comprobar los propios socialistas. "Antes se avisaba un día antes y se les preguntaba qué querían que se tirara y qué no. Ahora pasan y lo tiran todo", ha comentado el concejal.

En la propuesta conjunta, PSOE y AIG ponen de relieve "la gravedad de las denuncias, la alarma social generada y la posible vulneración de derechos fundamentales" como elementos que justifican esa comisión para el esclarecimiento de los hechos denunciados, porque "un Ayuntamiento democrático no puede permitir que actuaciones que afectan a los derechos humanos de las personas más vulnerables queden envueltas en la opacidad y la negación sin una investigación rigurosa y pública".

Y más allá del protocolo y del apoyo que su creación va a recibir del equipo de gobierno, Torres ha pedido al alcalde que ponga en marcha "medidas urgentes contra esos protocolos de la vergüenza" para que se mantengan en el tiempo. Vinculando lo que está ocurriendo, supuestamente, con las personas sin hogar en las zonas verdes de la ciudad con el fallecimiento de cinco personas "en siete semanas" en las calles de Cádiz. "Cualquier ciudad en 2026 no puede permitirs esto. Como sociedad, como ciudad y como gobierno, es un dato insoportable", ha concluido Torres.