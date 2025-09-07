El PSOE de Cádiz denuncia incumplimientos en el nuevo contrato de Parques y Jardines

Poco más de un mes lleva ejecutando en Cádiz el servicio de Parques y Jardines la empresa que resultó adjudicataria del nuevo contrato (la UTE formada por Ingeniería y Diseños Técnicos e Ituval). Tiempo suficiente para que el PSOE se haya dado cuenta de que la adjudicataria "no esté dispuesta a cumplir con los compromisos adquiridos con los trabajadores", por lo que denuncia "la lamentable deriva y el abandono del servicio de Parques y Jardines por parte del gobierno de Bruno García".

De esta situación denunciada por el portavoz socialista, Óscar Torres, y el secretario general del partido en la ciudad y concejal del Ayuntamiento José Ramón Ortega, destaca Torres "el flagrante retroceso en materia de igualdad de género". Según recuerda, el pliego de condiciones del anterior mandato incluía una cláusula para garantizar que el 50% de las contrataciones temporales fuesen para mujeres. "Ese compromiso ha saltado por los aires con la llegada del PP. Los datos son vergonzosos: para suplir las vacaciones de verano, se ha contratado a quince hombres y solo a cuatro mujeres. Es un paso atrás ideológico inaceptable", traslada el portavoz del PSOE municipal.

También denuncia Óscar Torres -que se ha reunido con representantes del comité de empresa- que a la plantilla "se le obliga a levantar a las personas sin hogar que duermen en los parques y a retirar sus enseres personales", lo que hacen acompañados de la Policía Local. "Esta labor no solo es ajena a sus funciones, sino que genera una enorme tensión y desasosiego, llegando incluso a recibir amenazas", asegura.

Reunión de Óscar Torres y José Ramón Ortega con miembros del comité de Parques y Jardines.

Todo ello evidencia, según Torres, el "nulo interés del gobierno de Bruno García por la gestión de lo público y por los derechos de los trabajadores". Y por ello, exige al alcalde "que ponga fin a esta situación y obligue a la empresa a cumplir con todos los acuerdos firmados". "Desde el PSOE seguiremos vigilantes y al lado de la plantilla, defendiendo un servicio público de calidad y el trato digno que merecen tanto los trabajadores como todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables", concluye.