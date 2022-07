No habrá comisión de investigación sobre la gestión de Eléctrica de Cádiz

La gestión que en solitario vienen realizando el equipo de gobierno y el PSOE en Eléctrica de Cádiz no va a ser analizada. La comisión de investigación que pedían PP y Ciudadanos a raíz de las negativas noticias que desde hace meses llegan respecto a esta empresa eléctrica de mayoría municipal ha sido tumbada este viernes por el equipo de gobierno, que solo ha encontrado frente a su negativa a los dos grupos proponentes, que suman ocho votos frente a los 13 de Adelante Cádiz.

Los portavoces de estos dos partidos han insistido en la necesidad de habilitar esta comisión para analizar qué ha ocurrido en Eléctrica de Cádiz desde el año 2021 y que ha derivado en las pérdidas económicas de una sociedad que siempre arrojaba beneficios de varios millones de euros, en las distintas subidas de la luz ya ejecutadas o anunciadas para septiembre y en algunos de los preocupantes datos que arrojan los informes técnicos que se conocieron el pasado 18 de julio durante el pleno extraordinario que precisamente aprobaba la ampliación de capital de Eléctrica de Cádiz como medida para sanear la delicada situación.

Los dos socios de Eléctrica, gobierno local y PSOE, han achacado esta propuesta de comisión al "mal perder del PP", que no asume que el Pleno "decidió que quedaban fuera de algunos órganos de gestión" como el consejo de administración de la compañía eléctrica. Y el presidente de la sociedad, el concejal José Ramón Páez, ha rechazado directamente la comisión. "No hay nada que investigar. Hay una crisis energética que incrementa los costes, que no se repercute a los clientes y se produce una pérdida; y entonces hay un proceso por el que el consejo de administración trata de reflotar la empresa por acuerdo de todos sus miembros", ha explicado muy resumidamente, para añadir posteriormente que Eléctrica de Cádiz "no es la púnica ni la Gürtel", culpando de la situación a la crisis energética mundial. "Estamos tratando de reflotar la empresa", ha zanjado Páez.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Óscar Torres, ha hablado de "escollos temporales en la comercializadora", pasando al ataque contra el PP, que "siempre se posicionó radicalmente en contra de cualquier comisión de investigación que se pidiera en Cádiz, como en 2014 por el escándalo del alumbrado público, o la de Romaní en Aguas de Cádiz en 2018"; que no acepta "los resultados electorales de 2019 y estar en la oposición; o que durante su gestión en Eléctrica "no aseguraba el suministro y cortaba la luz a los gaditanos sin el más mínimo aviso".

PSOE y gobierno local han rechazado que la ciudad estuviera a punto de quedarse sin suministro de energía ante la petición elevada por el principal proveedor y socio de la empresa, Endesa, de dejar de dar su energía; extremo que defienden PP y Ciudadanos en base a las actas del propio consejo de administración localizadas en la documentación a la que sí han tenido acceso estos dos partidos que no van a poder investigar a fondo la situación y gestión de Eléctrica de Cádiz.