PP y Cs pedirán en el Pleno una comisión de investigación para Eléctrica de Cádiz

El Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) en el Ayuntamiento de Cádiz, con el apoyo de Ciudadanos, registró el pasado lunes una propuesta al Pleno de 29 de julio, en la que se acuerde la creación de una Comisión Especial de Investigación sobre Eléctrica de Cádiz: tanto de la comercializadora como de la suministradora, ya que en ambos casos el Ayuntamiento ostenta el 55,3 por ciento del accionariado de las compañías.

El presidente del GMPP, Juancho Ortiz, ha señalado al respecto que la Comisión de Investigación “es la única vía que el alcalde y su falta de información y transparencia deja a los ciudadanos para conocer qué ha pasado realmente en Eléctrica de Cádiz desde 2019 hasta ahora, para que la empresa haya llegado a la situación de quiebra, desequilibrio patrimonial previo a un posible concurso de acreedores, en la que está inmersa”.

Los populares recuerdan en la exposición de motivos de la propuesta que, según todos los informes que constan en el expediente para la ampliación de capital, "esta opción se toma para evitar la quiebra técnica y la inminente disolución de la empresa, y no como se indicaban en la propuesta para garantizar la durabilidad de la compañía. Es esa falta de información veraz, y la complicidad socialista en la ocultación de lo realmente ocurrido en el Consejo de Administración todos estos meses, lo que nos obliga a pedir una comisión de investigación: —señala Juancho Ortiz— para conocer la situación real de la empresa y dirimir las responsabilidades patrimoniales y en la gestión de quienes han llevado a una empresa de todos los gaditanos a la quiebra”.

La concejala de Ciudadanos, Carmen Fidalgo, respecto a la citada petición conjunta, ha señalado que “nuestro grupo municipal no ha estado en ningún momento en el Consejo de Administración de la Comercializadora y, por supuesto, no hemos formado parte de la Suministradora, por lo que no hemos participado en ninguna toma de decisión más allá de lo que se ha llevado a Pleno ni tenemos ningún tipo de información ni el Ayuntamiento nos la ha proporcionado ni la podemos encontrar en su página web”. Por este motivo, Fidalgo ha resaltado que “solo conocemos la documentación que se nos proporcionó en el Pleno extraordinario para la ampliación de capital de la comercializadora, por lo que apoyamos esta Comisión de Investigación para saber qué estrategias se han adoptado y qué decisiones se han tomado en el Consejo de Administración desde el punto de vista político que han llevado a la empresa a tener unas pérdidas de siete millones de euros y a estar al borde de la disolución”.

Con todo, la edil ha remarcado que “nosotros siempre abogamos por la transparencia”, por lo que “queremos conocer la realidad de la Comercializadora y de la Suministradora, que ha llevado a tener que hacerse una ampliación de capital y tres subidas de precios, así como la indexación de los mismos para que no se disolviera la compañía, una situación que al final ha tenido que pagar toda la ciudadanía gaditana”.

El Grupo Popular, finalmente, incide también en “lo ocurrido en el Consejo de Administración de 2 de junio de este año, convocado de urgencia y con un ultimátum de 48 horas de la proveedora de energía a la empresa, más una petición de baja inmediata de la Red Eléctrica que, durante más de un mes, fue ocultado a los gaditanos, que estuvieron al borde de un corte de suministro generalizado”.

Juancho Ortiz recuerda que esta comisión de investigación, de la que espera que salga adelante “si es que al PSOE le queda algo de dignidad y responsabilidad con los gaditanos, debe aclara cuáles han sido las decisiones comerciales y políticas tomadas desde junio de 2019, fecha en la que se expulsa al Grupo Municipal Popular del Consejo de Administración de Eléctrica, hasta ahora. Es el momento de que los socialistas asuman su responsabilidad y voten a favor de una comisión que solo busca aclarar por qué los gaditanos vamos a pagar con los tres tarifazos de Kichi la mala gestión de él y sus asesores energéticos en la empresa de mayoría municipal”.