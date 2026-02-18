Comienzan las obras de mejora y remodelación del Museo del Títere

La delegación municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz inicia una nueva fase de recuperación de espacios culturales y de interés patrimonial tras las reformas y mejoras en otros enclaves de la ciudad como el Castillo de San Sebastián, el Museo de las Cortes, el Yacimiento Arqueológico de la Casa del Obispo o el Monumento de Puerta Tierra.

En concreto, Cultura centrará sus esfuerzos con diversos trabajos de mejora y remodelación en el Museo del Títere, con la colaboración de la Delegación de Mantenimiento Urbano.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Maite González, ha señalado que “el Museo del Títere ha estado abandonado durante años y sin un mantenimiento adecuado. Por ello, y tras los múltiples equipamientos recuperados, iniciamos una labor de mejora de este espacio museístico cuyo objetivo principal es exponer, documentar y preservar la memoria de la actividad de titiriteros y titiriteras, artesanos y creadores de España y del resto del mundo”.

El proyecto de mejora incluirá también los arreglos y reparaciones tras los efectos del temporal, que han provocado algunas filtraciones. Se va a estructurar en tres fases que incluirán los 1.500 metros de superficie expositiva y sus 18 bóvedas que están distribuidas entre la planta baja y primera planta.

La primera de ellas, ya iniciada, se realiza en colaboración con la delegación municipal de Mantenimiento Urbano, dirigida por el teniente de alcalde José Carlos Teruel, e implica la mejora de las diversas salas del Museo del Títere.

La intervención supone actuaciones en las monteras, trabajos de albañilería en las instalaciones, resanado de paredes, intervención en suelos, eliminación y tratamiento de zonas con humedades así como el pintado de todas las salas del Museo.

Además, se incorporarán al Museo nuevas zonas de iluminación que permitirán crear una atmósfera especial que refuerce la narrativa museológica. También se incorporarán sistemas para la eliminación de luz solar directa que permitirán aplicar una película de control lumínico que ayude a conservar los bienes culturales de la colección.

En la segunda fase de estos trabajos se prevé la conservación-restauración de los bienes culturales que se exponen.

De manera paulatina se van a realizar intervenciones de conservación en el conjunto de la colección que fue adquirida por el Ayuntamiento de Cádiz en el año 2008 a Ismael Peña integrada por 500 piezas de títeres de diversas nacionalidades.

Por último, la tercera fase consistirá en la dotación de contenido a la planta baja del Museo, sin uso desde hace años.

La delegación Municipal de Cultura va a colaborar con la Asociación de la Tía Norica, que prestará al Ayuntamiento de Cádiz todos sus fondos para que puedan ser expuestos, visitados y conocidos por toda la ciudadanía.

Ello posibilitará que toda la planta baja acoja esta colección de títeres de gran valor económico, cultural y que forma parte del patrimonio de la ciudad de Cádiz.

Maite González ha insistido en que “nuestro objetivo con estas obras de mejora es recuperar este espacio para los gaditanos y mostrar el rico patrimonio cultural con el que contamos en esta ciudad”.