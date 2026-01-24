Comienza la restauración de la puerta principal de la Iglesia conventual de Santa María de Cádiz

Los trabajos de restauración de la puerta principal de la iglesia conventual de Santa María, en Cádiz, ya han comenzado, tras el acuerdo alcanzado entre la cofradía del Nazareno de Santa María y la Fundación Cádiz CF. En el templo se han instalado las puertas provisionales que permitirán el desarrollo de la intervención sin alterar el acceso habitual, dando inicio a la fase práctica del proyecto de conservación, según informa la cofradía en nota de prensa.

Este proceso forma parte del convenio de colaboración que ambas entidades cerraron en septiembre de 2025, fruto de una reunión celebrada en las oficinas del club en el estadio Nuevo Mirandilla. El acuerdo contempla la restauración integral de la puerta principal del templo con la finalidad de recuperar su estado original y reforzar el compromiso con la preservación del patrimonio histórico y artístico de la ciudad.

La empresa Carpintería Hermanos Bares, dirigida por Javier Bares, es la encargada de ejecutar los trabajos de restauración. En la fase inicial, el equipo técnico ha procedido a retirar las hojas originales para su tratamiento especializado, mientras se mantienen las puertas provisionales que garantizan la seguridad y funcionalidad del recinto.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Fundación Cádiz CF, cuyo gerente, José Mata, y el director del Área de Marketing del club, Raúl Vizcaíno, participaron en las reuniones previas junto a la cofradía, representada por el hermano mayor, Jacinto Plaza.