Pocos comerciantes y hosteleros de Cádiz lograron conciliar el sueño en la noche del sábado al domingo. ya sus mentes y cuerpos están curtidos ante la adversidad pero ya no saben cuánto más podrá aguantar con sus tiendas abiertas.

El presiente de Cádiz Centro Comercial Abierto, Manuel Queiruga, admite que "para nosotros es otro giro de tuerca más y si las cosas ya están complicadas, ahora se nos complican mucho más".

Queiruga admite desesperanzado que ahora estaban todos con los ánimos más en alto a la vista de que se avecinaba la campaña de Navidad y el Black Friday, "y muchos establecimientos que estaban aguantando el tirón esperando este momento para intentar hacer la mejor caja posible".

Pero la cosa pinta mal y la incertidumbre entre los comerciantes gaditanos es grande y casi se atreven a vaticinar que la cosa no cambiará de aquí a noviembre sino que las restricciones o van a más o se prolongarán más allá de navidad y de principios de año, ya que las cifras de contagios y el colapso de las UCIs irán dictando las posturas de los Gobiernos y, en consecuencias, irán tomando decisiones.

"Es un mazazo porque restringe mucho el horario y limita mucho la movilidad. Primero porque restringe el horario hasta las seis en muchos comercios y se cierran las ciudades, de manera que nuestros únicos clientes sólo van a ser la gente que viva o trabaje en Cádiz, con lo que es un duro golpe".

Durante la tarde de este domingo, los asociados de Cádiz Centro Comercial Abierto mantuvieron una reunión extraordinaria e informal de su Junta Directiva. "Hablamos y preguntamos a los socios y aún esperamos sus respuestas a expensas de ver los detalles del BOJA". Aún así, Queiruga tiene claro que la intención de los comerciantes del centro estar abiertos el máximo de tiempo posible hasta las seis de la tarde.

Han preguntado a los asociados qué horario van a tener "porque la intención es hacer una campaña de comunicación, y a ver qué nos dicen", comenta Manuel Queiruga.

Tienen claro que muchos abrirán hasta las seis pero igualmente saben que otros "optarán por cerrar y habrá que ver qué piensa hacer la mayoría para planificar la campaña".

La idea, según insiste el presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto, es m"aximizar el horario de apertura de los comercios pero a ver qué opina el resto de compañeros. Muchos contarán con una mínima interrupción para almorzar, ya que recuerda que muchos de los asociados no tienen empleados y son los propios propietarios los únicos que están al frente de sus negocios "y, por supuesto, tendrán que descansar para comer. A ver qué nos cuentan."

Los comerciantes admiten que ahora, tras el anuncio de este domingo del presidente de la Junta Juanma Moreno observan tres posibles situaciones entre los asociados. La primera es gente que va a cerrar sí o sí ya porque son servicios turísticos muy relacionados con la gente que viene de fuera o bien con temas puramente turísticos. "De hecho, ya algún socios nos ha comunicado el cierre, no para siempre pero de momento este tiempo y durante el período determinado por la Junta porque no tendrán clientes y luego verán si siguen o no, con lo que se espera otro duro golpe".

Luego dos tipo de comercios, lo que tienen actividades esenciales, "que muchos de ellos van a abrir todo el día. Queremos saber quiénes son para publicarlo. Y no sólo se habla de tiendas de alimentación y temas sanitarios sino también ópticas, peluquerías, etcétera".

Por último, Queiruga hace referencia a los considerados servicios no esenciales que pueden estar hasta las seis de la tarde abiertos.

De una manera o de otra, Queiruga habla de mazazo para el sector, a la espera de conocer más detalles de las medidas impuestas desde la Junta de Andalucía.