Los comerciantes del centro de Cádiz aplauden la iniciativa de Mures sobre los vales descuento

La gerente de la asociación Cádiz Centro Comercial (CCC), Beatriz Gandullo, aplaudió la iniciativa que la concejala Monte Mures ponía sobre la mesa este jueves, algo que, como la propia edil reconoció a este periódico, ya intentó hace tiempo de la mano de CCC, pero que finalmente no se llevó a cabo.

Gandullo recordó que, en su día, Mures les presentó esa propuesta y ya, en aquel entonces, ya lo vieron como algo muy positivo al igual que ahora. La gerente de este colectivo que representa a buena parte de los comercios de Cádiz centro se congratulaba de que esta campaña que no sólo beneficiaría a la hostelería sino al resto de establecimientos comerciales de la ciudad.

Beatriz Gandullo incide en que cuando la Diputación empezó a gestar hace ya meses su campaña ‘Cádiz vale más’ era un momento en el que la hostelería estaba pasando muy mal, “con muchos de sus establecimientos cerrados a cal y canto y en un momento en el que no llegaban las ayudas. “En aquel momento pudieron pensar que los hosteleros eran los más perjudicados, pero, al final, esto sale adelante después de un verano que no ha sido precisamente malo para la hostelería y no tan bueno para el comercio”. De ahí que, según Gandullo, muchos ciudadanos no compartan que la iniciativa de Diputación provincial beneficie sólo a la hostelería gaditana.