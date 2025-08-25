El colegio de las Carmelitas de Cádiz, ante una nueva efeméride

El colegio Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas) afrontará el año que viene otra importante efeméride. Si en 2022 festejó los 150 años de la llegada a Cádiz de las religiosas, las Hermanas Carmelitas de la Caridad, el próximo año hará lo propio con los 200 años de la fundación de esta orden por Santa Joaquina de Vedruna en Vic (Barcelona), el 26 de febrero de 1826.

Yolanda Castilla, directora general del colegio, señala que la efeméride se empezó a gestar el año pasado. Los colegios Vedruna organizaron actividades, algunas particulares y otras comunes. “Se ideó un logo común y se hizo un concurso para elegir el himno de los 200 años de la fundación de la orden. Hemos quedado en segundo lugar y los tres primeros himnos se grabarán en Madrid y sonarán en los actos programados. La letra está hecha por los propios alumnos en la asignatura de Lengua”, explica.

En abril se estrenó una obra teatral denominada ‘Amor que nunca dice basta’, a cargo del grupo Candilejas Teatro sobre la vida de Joaquina de Vedruna, que fue “la manera protocolaria de iniciar la efeméride, representada por alumnos y ex alumnos”.

Quedan varias actividades por realizar, como una exposición de pintura en la Casa de Iberoamérica, ‘La luz del amor’, donde 38 artistas se inspirarán en la obra de Vedruna y su legado. La muestra tendrá como comisario a Manuel Carlos Hernández.

Habrá además un certamen literario a nivel nacional, que se anunciará a lo largo del curso “y será muy enriquecedor”. Asimismo, el 22 de mayo una eucaristía en la Catedral de Cádiz, como acción de gracias por estos 200 años. Participarán los tres colegios Vedruna de la Bahía: el de Cádiz, Sagrado Corazón de El Puerto y Nuestra Señora del Carmen de San Fernando. Además, representantes de la residencia de mayores de Puerto Real que forma parte de la comunidad Vedruna.

Adios a la dirección

Yolanda Castilla dejará su cargo como directora general del colegio el próximo 31 de agosto. Desde 2008 también dirigía en la faceta pedagógica, cargo que cedió el año pasado a Iñigo Reina. Tras 17 años, ahora se dedicará a la docencia. Le relevará Juan Nicolás Ortiz.

En estos 17 años se ha enfrentado a varios retos educativos como la pérdida de alumnos. “Antes teníamos que baremar, pero ya no. En Cádiz centro cada vez vive menos gente, los pisos son caros, hay muchos mayores y pocos niños. Tenemos alumnos de extramuros y del Río San Pedro o San Fernando, cuyos padres siguen eligiendo este centro, cosa que nos llena de orgullo”, indica.

Otro obstáculo fue la pandemia, “de la que salimos airosos gracias al gran equipo humano que formamos en el colegio”. Dice que en este periodo al frente del centro “la educación ha cambiado mucho”. Amén de varios vaivenes de leyes estatales, “se ha incrementado la burocracia, hay un excesivo papeleo para los maestros”.

Destaca que “la sociedad ha variado, los valores también son distintos. Algunos para mejor, otros para peor. Detectamos dificultades de los alumnos a la hora de sociabilizar y menos respeto entre ellos mismos. También, menor apoyo de algunas familias al centro, a los profesores, aunque la mayoría sigue arrimando el hombro. Antes éramos un tándem un poco más unido y sólido”.

Casi 600 alumnos

El colegio Carmelitas, ubicado en la calle Fernando el Católico junto a la plaza de España, cuenta en la actualidad con dos líneas desde Infantil de 3 años hasta 4º de ESO. En total son 596 alumnos, 41 profesores, tres miembros del PAS (Personal de Administración y Servicios) más los puestos de trabajo en limpieza y comedor.

Junto al centro viven 21 religiosas en la residencia Carmelitas de la Caridad, mayores, jubiladas, y solo una en activo como docente: Mercedes Calvo.

El colegio, regido por la Fundación Vedruna Educación, con 37 centros en España, está adscrito al instituto La Salle Viña. “Eso da mucha tranquilidad a las familias, el hecho de poder seguir hasta 2º de Bachillerato en un centro con unos idearios similares a los nuestros”, concluye.