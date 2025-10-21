Los escolares del colegio Carlos III de Cádiz quieren 'subir' a un recreo protegido

Aunque los niños y niñas del colegio público Carlos III de Cádiz, que se levanta frente a las vistas privilegiadas que le devuelve el paseo de Santa Bárbara, tienen normalizado que en su cole se suba al recreo, no olvidan "la reclamación histórica" de sus padres, madres y del propio centro de contar con algún tipo de sistema de protección climática, hasta ahora, inexistente para esta gran azotea que hace las veces de patio.

Un "toldo o sistema similar" para "la zona del patio de la azotea" del colegio Carlos III. Es lo que vuelven a pedir al Ayuntamiento de Cádiz desde el AMPA, de la mano del propio centro educativo. Pablo Fernández, presidente de la representación de las familias, explica la situación: "Desde hace años, tanto familias como dirección del centro han reclamado esas zonas de sombra para el alumnado que se ven expuestos tanto en verano, por las altas temperaturas, pero también en invierno, pues a la mínima lluvia que caiga, los escolares no pueden subir al patio y se tienen que quedar en sus respectivas clases".

Una azotea-patio -de 275,74 metros cuadrados situada a cuatro pisos de altura, pero acondicionada con sistemas de seguridad- de la que disfruta, en dos turnos diferentes, todo el alumnado del centro, a excepción del primer nivel de Infantil, que celebra el recreo en el área de césped artificial situada en planta baja de un edificio que, ciertamente, tiene sus particularidades arquitectónicas. De hecho, durante estos minutos de juego y expansión, los más pequeños sí tienen acceso a los cuartos de baño en su misma planta, mientras que el resto del alumnado tiene bajar a los servicios, pues la azotea-patio tampoco cuenta con aseos.

Una imagen de archivo del patio-azotea del colegio Carlos III de Cádiz. / J. V.

"Por lo que sabemos, en este tiempo siempre han existido conversaciones, digamos, más informales sobre la posibilidad e instalar un toldo en el patio-azotea, pero esta petición también ha quedado registrada por escrito en los sucesivos informes que se piden al centro desde el Ayuntamiento. Siempre se ha tenido conocimiento de esta carencia y, que sepamos, la última respuesta que se dio fue que había problemas técnicos para instalarlo. Nosotros, desde el AMPA, creemos que alguna solución tiene que existir, que no es una cuestión de imposibilidad sino de voluntad", reclama su presidente.

Así para volver a poner sobre la mesa de San Juan de Dios "una de las dos reclamaciones históricas" del colegio Carlos III -"la otra, que le corresponde a la delegación de Educación de la Junta de Andalucía, es la del ascensor, puesto que este edificio sí tiene hecho el hueco de ascensor, pero nunca se ha instalado"-, desde la asociación de madres y padres se van a emprender dos acciones.

"La primera es una recogida de firmas de la comunidad educativa, tanto del profesorado como de las familias, que acompañará a la nueva petición que por escrito le presentaremos al Ayuntamiento de Cádiz; y la segunda es un acción reivindicativa que tendrá lugar este 24 de octubre donde serán protagonistas los alumnos y alumnas", informa Fernández.

Así, el próximo viernes, los escolares acudirán al colegio con un paraguas con el que subirán al patio azotea para realizar una original protesta que persigue "de una forma estética y amable para ellos" reclamar el ansiado refugio climático unos días antes, de hecho, de que estén anunciadas las primeras jornadas de lluvia en Cádiz. Días en los que los niños y niñas del Carlos III no podrán subir al recreo.

La licitación para la protección climática en el Celestino Mutis quedó desierta

La preocupación por las condiciones climáticas en otro centro educativo público de la ciudad, el colegio Celestino Mutis, sí fueron atendidas por el Consistorio gaditano, pero tampoco han llegado a buen puerto. Y es que la licitación para la instalación de carpintería de aluminio de lamas orientables en las ventanas del edificio situado frente a las murallas de San Carlos ha quedado desierta.

Concretamente, la actuación, con un presupuesto base de 66.501,60 euros (impuestos incluidos), consistía en la sustitución de las rejas existentes en las ventanas exteriores del inmueble de la calle República del Salvador. Estas rejas, que se encuentran en mal estado, se pretendían sustituir por dicha carpintería de aluminio de lamas orientables con el objetivo de oscurecer los distintos espacios interiores y, por consiguiente, reducir la entrada de carga térmica provocada por la radiación solar.

La licitación se publicó en el portal de contratación el pasado mes de mayo y a mediados de junio se informó de que este procedimiento había quedado desierto.