El colectivo Trans se hace visible por las calles de Cádiz

D. C.

Bajo el lema “Queerdemes de les nuestres” y consignas como "Ni cuerpo equivocado, ni género asignado" o "¡Resistencia!", un grupo de personas participó ayer por la tarde en una manifestación por las calles del casco histórico de Cádiz con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se celebra mañana lunes, 31 de marzo.

“Reivindicamos el hecho de que estamos y el hecho de que somos una colectiva minoritaria constantemente oprimida, invisibilizada y usada como conejillo de indias político. A las personas no binarias no se nos reconoce como personas mismas”, dijo a este periódico Runa Barragán, miembro de la plataforma 28-J y el colectivo Greendale para todos. “Estamos aquí, existimos y nuestra voz debe ser escuchada como las del resto de las personas cis [cisgénero]”, añadió.

“La ley trans ha sido bastante recortada por el PSOE, que tanto se vanagloria de haber sido quien la haya aprobado. Pero realmente es quien más trabas ha estado poniendo y quien más personas trans ha dejado fuera: personas transmigrantes, transnobinaries... solo reconoce lo más superficial de las identidades trans. La ley trans que tenemos a día de hoy es una pantomima en general”, sostiene Runa Barragán.

"Ahora más que nunca debemos cuidarnos y protegernos. Ahora que el fascismo se extiende sin control a lo largo del mundo y vemos las consecuencias directas de la manipulación de partidos políticos que nos usan como conejillos de indias o enemigues imaginaries para colgarse medallas entre lo suyos y luego arrojarnos a la basura, como si detrás de cada letra LGTBIQ+ no hubiera miles de personas, de vidas, que deciden desechar como si no valieran nada", proclamaron mediante un manifiesto que leyeron en la Plaza de la Catedral.

"Las mujeres trans y personas transfemeninas tenemos que enfrentarnos a una precariedad laboral que en muchos casos nos empuja a subsistir mediante el trabajo sexual, mientras soportamos la marginación de las derechas y la hipocresía de las falsas izquierdas, que solo saben lucha por su feminismo burgués y blanco a golpe de ordenanzas municipales y represión, dejándonos expuestas ante los abusos de policías, jueces y clientes", añadieron

"Las personas no binarias seguimos teniendo que soportar diariamente una humillación constante al escuchar nuestra identidad ser usada como un chiste o de oír a supuestos aliades decir lo mucho que nos respetan hasta que escuchan una 'e', agregaron.

"Ahora que el PSOE elimina las siglas Q y + (plus) de sus documentos reivindicamos nuestra diversidad y vidas fuera del sistema, desbordando los límites de la normalidad [Sacamos nuestro orgullo, nos posicionamos de frete y nos oponemos al retroceso de derechos al que estamos asistiendo [...] El sistema no nos protegerá, nunca lo ha hecho, así que debemos crear espacios seguros donde podamos ser quienes somos sin ser juzgades", manifestaron.

"En último lugar queremos acordarnos de nuestres compañeres queer de Palestina que combaten día a día la explotación colonial y la deshumanización de sus identidades [...] Por ello mostramos nuestra solidaridad con la lucha por la autodeterminación del pueblo palestino que resiste al fascismo, al sionismo y al robo de sus tierras ¿Desde el río hasta la mar, Palestina vencerá!", concluyeron.