El Colectivo de Mujeres Feministas de Cádiz lanza a Antonio Sanz "las preguntas que Agamama debería haberle realizado"

El tono de la reunión mantenida el pasado viernes entre el nuevo consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y la Asociación de Mujeres Gaditanas con Cáncer de Mama (Agamama) ha encendido de nuevo las alarmas del Colectivo de Mujeres Feministas de Cádiz que ha lamentado que la asociación "siga sin recriminar abiertamente y denunciar la negligencia cometida por el Servicio Andaluz de Salud con los cribados de cáncer de mama" y que tampoco hablen "de la responsabilidad del Gobierno de la Junta de Andalucía en este asunto tan grave".

"En todo momento obvian decir que las competencias sobre Sanidad la tienen las comunidades autónomas. Por lo tanto, la responsabilidad de lo que está ocurriendo, e incluso de esas muertes, es de quienes gobiernan la Junta de Andalucía", han señalado desde esta plataforma que auspicia el movimiento de mujeres gaditanas que se han unido para protestar en la calle tras hacerse públicos los errores en el procedimiento de detección precoz de la enfermedad.

"Somos conocedoras de que el Defensor del Paciente ha denunciado al SAS ante la Fiscalía y de que el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación de oficio. Nos están llegando casos de otras posibles negligencias que no tienen que ver con el cribado del cáncer de mama, con el objetivo, presuntamente, de falsificar las listas de espera. Conocemos casos de mujeres a las que aún no se les ha realizado las pruebas correspondientes para descartar que tengan cáncer de mama. Pruebas que se las tenían que haber realizado al día siguiente de ser conocedores de la gravedad de la situación", enumeran desde el colectivo de mujeres que ve en "la privatización de la sanidad pública" emprendida "por el Gobierno de Juan Moreno Bonilla" la causa "de que haya muertes en Andalucía y que baje la esperanza de vida de todas las andaluzas y andaluces".

Por todo ellos, desde la plataforma exigen conocer "el dato -a estas alturas aún desconocido- de cuántas mujeres gaditanas y andaluzas están siendo afectadas por esta negligencia; qué medidas reales se están llevando a cabo ya para resolver esta grave situación; cuáles son las nuevas medidas que incluye el supuesto nuevo protocolo y el número de contrataciones que se han realizado ya para paliar esta gravísima situación, y qué previsiones tiene el Gobierno andaluz para estabilizar la plantilla estructural del SAS".

"Estas son las preguntas que Agamama debería haber realizado al consejero de Sanidad, además de haberle exigido respuestas inmediatas. Sin embargo, tras lo comunicado sobre esa reunión, lamentamos que sólo se esté intentando blanquear a quienes están destruyendo el sistema público sanitario en Andalucía", critican desde el movimiento que asegura que "desde el minuto uno" han intentado unirse a la asociación Agamama "informándoles de cada movilización que hemos llevado a cabo". "A partir de ahora, y sabiendo cuáles son las preferencias e intereses de esta entidad, nos desdecimos y seguiremos con nuestra lucha en defensa de la Sanidad Pública sin contar con quienes no tienen los mismos intereses que nosotras", aclaran.

Cádiz estará en la protesta en San Telmo

El próximo hito será el domingo 26 de octubre a las 12.00 horas. Y es que las Mujeres Feministas de Cádiz se unirán a la concentración convocada en Sevilla, frente al Palacio de San Telmo, por la asociación Amama, la entidad que destapó los primeros casos, en solidaridad con las mujeres víctimas de las negligencias del SAS por el cribado del cáncer de mama.

"Por las mujeres que han tenido que ser mastectomizadas , por las que ya han fallecido, y por sus familias. Queremos justicia y exigimos la dimisión de Moreno Bonilla", explican en la convocatoria.