Esto es lo que cobra un bombero forestal del Infoca y uno de las BRIF

"Los bomberos forestales estamos en el peor dispositivo de los últimos 20 años". Con estas palabras se manifestaba uno de los representantes de los trabajadores forestales del Infoca, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, este miércoles en la Plaza de España de Cádiz. Una movilización que coincide en plena oleada de incendios y días después de los recientemente declarados en Tarifa y Zahara de los Atunes.

Los trabajadores del Infoca reclaman más medios, la contratación de más personal y mejoras salariales para afrontar las campañas de incendios, cada vez más intensa por los efectos del cambio climático. La manifestación ha coincidido asimismo con la publicación en el BOE del convenio colectivo de la empresa pública Tragsa para las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), que el Gobierno de España ha desplegado en las comunidades autónomas durante los últimos días. En este sentido, ¿qué diferencias existen entre las condiciones de trabajo de un bombero del Infoca y los de Tragsa?

Salarios, jornadas y turnos del Infoca y las BRIF

Un bombero forestal del Infoca cobra entre 1.300 y 1.500 euros mensuales, en función de la antigüedad y los pluses. Según la categoría, el salario anual oscila entre los 16.000 y 39.000 euros brutos al año. El tiempo de trabajo efectivo en incendio es de ocho horas, pero tienen jornadas especiales en las que pueden estar operativos hasta 14 horas. Además, los efectivos que comiencen su turno a las 16:00 horas, no podrán dar el relevo hasta las 8:00 del día siguiente, lo que suma un total de 18 horas en el incendio.

Por su parte, entre las mejoras contempladas en el nuevo convenio de Tragsa se contempla el fin a la consideración de los brigadistas como personal eventual estacional, que pasan a obtener la categoría de bomberos forestales, con contratos fijos durante los 365 días del año.

El nuevo convenio de las BRIF contempla asimismo un incremento salarial de entre el 15% y el 20%, con sueldos base de 19.000 euros para los bomberos, 22.000 euros para los capataces o hasta 36.000 euros para los puestos técnicos. Además, se ha revalorizado el complemento de operatividad con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, que asciende hasta los 1.591 euros anuales.

El acuerdo establece que el trabajo efectivo de extinción se limitará a ocho horas diarias, dentro de una jornada de 35 horas semanales. Durante la temporada de incendios, de junio a octubre, los turnos se organizarán en ciclos de nueve días, con jornadas de 11 horas de trabajo, cinco horas de especial disponibilidad y tres días de descanso.

Los sindicatos plantean una manifestación en Sevilla en septiembre

Los sindicatos convocantes (CCOO, CGT, UGT y Sibfi) han avanzado que las movilizaciones se extenderán a otras provincias de Andalucía y que en septiembre prevén una gran manifestación en Sevilla si la Junta no atiende sus reivindicaciones.

Raúl Mena, secretario general de la sección sindical de CCOO en Asema, ha denunciado que el dispositivo "no está cubierto al 100%" y que la plantilla cuenta con trabajadores que "no trabajan doce meses al año". Por otro lado, Cristóbal Lendínez, secretario general de CGT en la Asema en Jaén, afirma que existe una bolsa de personal cualificado con unas 500 o 600 personas que no se ha activado.