Cómo reclamar los daños por un incendio forestal al seguro de hogar: requisitos y plazos

La ola de incendios que asola al noroeste de España desde hace diez días ha calcinado ya más de 300.000 hectáreas, según datos recogidos por el programa Copernicus. Los servicios de extinción y los vecinos de Ourense, Zamora o Cáceres continúan enfrentando las decenas de focos activos con la esperanza puesta en el cambio de las condiciones meteorológicas a partir de este martes.

En los últimos días, el fuego ha alcanzado varias viviendas e incluso ha arrasado pueblos enteros, como Palacios de Jamuz en León. En el caso del incendio de Tarifa, las llamas estuvieron muy cerca de la urbanización Atlanterra, lo que motivó la evacuación de los residentes. Pero ¿qué cobertura ofrecen los seguros de hogar para compensar los daños sufridos en una vivienda como consecuencia de un incendio forestal?

¿En qué casos cubre los daños por incendio el seguro de hogar?

Por norma general, los seguros de hogar cubren los daños ocasionados por un incendio siempre que se produzcan de manera fortuita o lo haya provocado una persona ajena a la propiedad. Esto incluye los fuegos originados por una explosión, un rayo o un pirómano.

No obstante, la cuantía de las indemnizaciones y los tipos de cobertura dependerán de la póliza contratada, de ahí la importancia de revisar si incluye garantías como la reconstrución de la vivienda o el precio de apagar el fuego y el rescate de personas dentro de la vivienda incendidada, enumera el comparador Rastreator. Además, algunas pólizas solo aseguran solo aseguran la infraestructura de la casa, pero no el mobiliario u otro bienes albergados en la vivienda.

El Consorcio de Compensación de Seguros no indemnizará los daños en la vivienda afectada por un incendio forestal.

El plazo para solicitar la indemnización es de siete días

Si tienes contratada la protección frente a incendios en tu seguro del hogar, el plazo legal para comunicar el siniestro a la aseguradora es de siete días, aunque en la práctica existe una cierta flexibilidad. Una vez remitido el parte, un perito acudirá a la vivienda para evaluar los daños.

En vistas de determinar la indemnización correspondiente, es importante conservar las facturas de los enseres de mayor valor. A ser posible, se recomienda disponer de esta documentación en formato digital y alojarla en un sistema de almacenamiento en la nube, ya que los documentos en papel podrían perderse en el propio incendio.

La compañía debería realizar los primeros pagos de la indemnización en el plazo de 40 días. En el caso de los incendios intencionados, también es psoible reclamar la indemnización al autor de los hechos en materia de responsabilidad civil, aunque para ello debe demostrar solvencia.

¿Cómo prevenir que un incendio forestal dañe tu casa?

Si vives en un área expuesta a los incendios forestales, puedes aplicar las siguientes medidas de prevención recogidas en una guía elaborada por el cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid:

Corta las plantas secas y evita la acumulación de biomasa en los alrededores de tu parcela o cerca de depósitos de gas o combustibles. Deja la leña siempre en una zona aislada y sin plantas.

Procura que no haya ramas de árboles sobre el tejado o la fachada de tu hogar. La distancia con respecto de la chimenea debe ser de al menso tres metros.

Limpia el tejado y los canalones de hojas secas, ramas y otros restos.

Prepara una manguera de riego fleible y larga para poder mojar alrededor de la casa si es necesario.

En caso de incendio, evacúa tu casa en caso de que así lo indiquen las autoridades.