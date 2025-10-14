Clima de normalidad en el Congreso de la Lengua de Arequipa con huella de Cádiz

El alcalde de Cádiz, el director del Instituto Cervantes, la presidenta de Diputación, el escritor Juan José Téllez, el vicepresidente de Diputación y la concejala de Cultura, en la presentación del documental sobre Caballero Bonald en Arequipa.

Parece que la normalidad ha imperado en la antesala del Congreso Internacional de la Lengua Española, cuya X edición, que se celebra en Arequipa con presencia de autoridades y participantes gaditanos, comienza este 14 de octubre oficialmente.

De esta forma, a pesar de que hace unos días el Congreso de Perú destituyó a la presidenta del país, Dina Boluarte, cuyo cargo ha ocupado de forma interina el derechista José Jerí, el encuentro más importante de la lengua española ha seguido adelante con las actividades culturales programadas para los días previos al Congreso, entre ellas, las que Ayuntamiento, Diputación y Asociación de la Prensa de Cádiz han organizado para un evento que nuestra ciudad acogió en 2023, precisamente, en sustitución de Arequipa. Y es que hace dos años las revueltas sociales y políticas que sufrió Perú imposibilitaron la celebración del encuentro en la Ciudad Blanca, la elegida para acoger al IX Congreso que finalmente tuvo lugar en Cádiz.

Con este precedente, resulta lógico que la incertidumbre se apoderara de los organizadores en los primeros momentos del nuevo volantazo político. Con todo, la exposición de los fotógrafos gaditanos Pablo Juliá y Kiki y la del ilustrador Arturo Redondo; la presentación del documental sobre el escritor jerezano Caballero Bonald; la presentación del libro de Antonio Muñoz de la Vega, La última sirena del Nanay; y el conversatorio Cádiz y el nacimiento del constitucionalismo hispanoamericano, donde participa el alcalde de Cádiz, Bruno García, ya han tenido lugar.

De hecho, este acto conmemorativo de la Constitución de 1812 ha sido uno de los primeros eventos donde el presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, han compartido mesa el reciente y desagradable cruce de declaraciones donde quedó patente la complicada relación entre los portavoces de ambas instituciones.

Con todo el X Congreso, donde este martes participan los gaditanos Guillermo Boto y Benito Olmo, continúa su singladura con buen rumbo hacia esta primera jornada oficial. Aquí, todas las actividades que desde Cádiz han viajado a Arequipa.