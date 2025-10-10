Incertidumbre en el Congreso de la Lengua en Arequipa, donde Cádiz participa, por la destitución de la presidenta de Perú

Un momento de una reunión preparatoria de la presencia de Cádiz en el Congreso de la Lengua de Arequipa.to de Cádiz.

La incertidumbre vuelve a ensombrecer la celebración del Congreso Internacional de la Lengua Española, cuya X edición está prevista entre los próximos 14 y 17 de octubre en Arequipa y donde Cádiz cobra un protagonismo especial. Así, si las revueltas políticas y sociales impidieron que la ciudad peruana acogiera la cita del año 2023, que finalmente se celebró en la capital gaditana, el Congreso de 2025 ha recibido otro impacto al conocerse esta madrugada la destitución de la presidenta del país, Dina Boluarte, por su gestión de "la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado", tal y como señalan desde la agencia Efe.

Ante tal circunstancia, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, una de las entidades organizadoras del encuentro más importante de la lengua española en el mundo, ha reconocido que están "en contacto y a la espera con las autoridades peruanas y las españolas". "Nosotros queremos que continúe todo", desea el también escritor que, con todo, se muestra cauto ante los nuevos acontecimientos políticos.

Y no es para menos. Como informa Efe, el Congreso de Perú ha destituido a la presidenta, Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia —destitución— para declarar su "permanente incapacidad moral" para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026. El presidente de la Cámara, el derechista José Jerí, ha asumido el cargo como presidente interino hasta que se celebren las elecciones generales, previstas en apenas seis meses.

El Legislativo peruano ha aprobado las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con una amplia mayoría de 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se ha presentado ante el hemiciclo para ejercer su defensa. Juan Carlos Portugal, abogado personal de Boluarte, ha negado este jueves (viernes ya en España) que la mandataria esté planeando pedir asilo o fugarse del país. Con todo, como recoge Efe, el congresista peruano de izquierda Guillermo Bermejo ha solicitado a la Fiscalía el impedimento de salida del país para la presidenta ante los rumores de que pueda asilarse en una embajada.

Cádiz viaja este sábado a Perú

Este clima político parece que no ha afectado a los planes de las autoridades y participantes gaditanos en el X Congreso Internacional de la Lengua Española.

Así, esta misma mañana de viernes, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha presentado el conjunto de actividades que tanto Ayuntamiento de Cádiz, Diputación de Cádiz y Junta de Andalucía han organizado para cristalizar la presencia de Cádiz en Arequipa.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz, el propio primer edil, la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, y la coordinadora de alcaldía, Elena Carmona, tienen previsto viajar este sábado al país. También lo hará un destacamento de Diputación y los diferentes escritores, conferenciantes y artistas participantes.