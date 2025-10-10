Cádiz viaja a Arequipa para mostrarse en el X Congreso Internacional de la Lengua

Como ya avanzó hace meses el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, la presencia de Cádiz en Arequipa durante el X Congreso Internacional de la Lengua Española dejaría patente la importancia de nuestra geografía en el flamenco, la literatura y en la historia del constitucionalismo con una serie de actividades -una pequeña muestra- que el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha avanzado este viernes al término de la Junta de Gobierno Local que cada semana se celebra en el Ayuntamiento de Cádiz.

Y es que, como conviene recordar, los IX y X congresos de la lengua se planteaban como una especie de viaje de ida y vuelta entre la Tacita de Plata y la Ciudad Blanca en reconocimiento a la deferencia que nuestra tierra mostró con los organizadores del encuentro más importante sobre la lengua española en el mundo. Ya saben, Cádiz, candidata, y con muchas posibilidades, a acoger la presente décima edición del Congreso se ofreció a ser sede de la edición de 2023, destinada a Arequipa, debido a las revueltas políticas y sociales que azotaban Perú donde, por cierto, las aguas no se han calmado produciéndose en esta misma madrugada de viernes la destitución de la presidenta del país, Dina Boluarte. Así, el propio Luis García Montero ha reconocido a este periódico que desde la organización del Congreso están "en contacto y a la espera con las autoridades españolas y peruanas".

Con todo, el primer edil gaditano ha asegurado que una representación del Ayuntamiento de Cádiz -el propio Bruno García, la teniente de alcalde de Cultura, Maite González y la coordinadora de Alcaldía, Elena Carmona- tienen previsto viajar a Perú este mismo sábado para cumplir con su participación en el evento que tiene previsto celebrarse entre el 14 y el 17 de octubre. Además, también se desplazarán una delegación en representación de Diputación de Cádiz y toda una serie de artistas, conferenciantes y escritores gaditanos que participan en la cita.

Las actividades gaditanas en Arequipa

"Uno de los éxitos del equipo gobierno anterior, y así se lo hemos reconocido, fue la celebración en Cádiz del Congreso Internacional de la Lengua Española en 2023. Ellos, junto a la sociedad de Cádiz, hicieron una muy buena actuación en la ciudad", ha contextualizado el primer edil que ha explicado que "tanto el Instituto Cervantes como la Real Academia de la Lengua" le pideron "hace tiempo" que Cádiz "tuviera su peso en Arequipa y, efectivamente, lo va a tener".

Así, la huella gaditana se dejará sentir ya en la antesala del programa cultural de la cita puesto que ya el 12 de octubre -recordemos, Día de la Hispanidad- está prevista la proyección del documental sobre el escritor jerezano José Manuel Caballero Bonald -Caballero Bonald, el largo viaje hacia la Argónica- producido y realizado por el Servicio de Producciones Audiovisuales de la Diputación de Cádiz con guion del escritor algecireño Juan José Téllez.

El lunes 13 de octubre, un día antes del comienzo oficial del Congreso, se presentará en la Biblioteca Mario Vargas Llosa el último libro del escritor y periodista gaditano Antonio Muñoz de la Vega, La última sirena del Nanay, cuya trama discurre en tierras peruanas, y que lleva a Arequipa la Asociación de la Prensa de Cádiz.

Ese mismo día, también previo a la celebración del Congreso, el alcalde de Cádiz formará parte del conversatorio Cádiz y el nacimiento del constitucionalismo hispanoamericano. Acto conmemorativo de la Constitución de 1812, donde también intervendrán Santiago Muñoz Machado (director de la Real Academia Española), Luis García Montero (director del Instituto Cervantes) y los expertos Domingo García Belaúnde, Miguel Revenga Sánchez, Jorge Luis Cáceres Arce, Milagros Campos Ramos y Yamile Sacca.

Además, también se visitarán dos exposiciones que lleva el Ayuntamiento de Cádiz. La primera de ellas es la del artista Arturo Redondo, con las ilustraciones de la exposición Cádiz 1812, la ciudad ilustrada, una muestra que ya se expuso en la Casa de Iberoamérica aunque ampliada con nuevas ilustraciones de diputados peruanos. La segunda, Escritores de la lengua española del siglo XX y XXI es una muestra fotográfica de los gaditanos Pablo Juliá y Joaquín Hernández Kiki que consta de 45 fotografías, algunas de ellas realizadas durante el congreso de 2023. Estas exposiciones se inauguran este 10 de octubre, según el programa oficial de la cita.

Ya como parte del programa académico del X Congreso Internacional de la Lengua Española, el martes 14 de octubre tendrá lugar el panel El español como lengua de integración y puente intercultural. El mestizaje lingüístico y la construcción de nuevas identidades culturales que contará con la participación del presidente de la Cátedra de Flamencología de Cádiz, Guillermo Boto Arnau.

En jornada vespertina, aunque fuera del programa académico, el Ayuntamiento de Cádiz llevará a Arequipa la presentación de Tinta y fuego, libro del escritor gaditano Benito Olmo.

Sí consta en el programa cultural oficial de actuaciones el espectáculo flamenco que el jueves 16 de octubre se ofrecerá por parte de la Junta de Andalucía y de la Diputación, Cantata flamenca a cargo de Juan José Tellez, Javier Osuna, Leo Power, José Carlos Gómez y Juan Ogalla. A través del baile, el toque, el cante y la poesía se recrea ese largo viaje musical de ida y vuelta de unos cantes que nacieron en Andalucía pero que viajaron por todo el mundo.