Cerrado el acceso a la estación del tren de Cádiz por la zona de la muralla por las obras del nuevo viario

El avance en las obras que Adif está ejecutando para mejorar la conexión viaria entre la estación de Cádiz y la plaza de Sevilla, ha obligado a cerrar el acceso a la terminal ferroviaria por la zona de la Cuesta de las Calesas. Por el momento, para acceder a la estación hay que utilizar la entrada abierta recientemente en el edificio del vestíbulo, por la avenida de Astilleros.

Los trabajos se centran a lo largo de todo el viario que recorre el lateral de la estación de 1905 y la nueva terminal, hasta llegar hasta el final de la misma a la altura del paso elevado que conecta la estación con el foso de la muralla de Puerta de Tierra, para permitir el giro de los vehículos.

Este viario contará dos carriles, de ida y vuelta, habilitando espacio para 74 vehículos, paso peatonal y un carril para el paso de bicicletas.

Adif abrió hace unos meses el nuevo aparcamiento en superficie en la avenida de Astilleros, con 183, lo que facilitó la apertura del edificio del vestíbulo de la terminal ferroviaria, cuyas obras se ejecutaron hace veinte años aunque nunca se había puesto en funcionamiento.

Con estos dos proyectos, y la urbanización de la calle existente frente a la fachada principal de la terminal ferroviaria de 1905, Adif terminará todas las obras que tenía pendiente dentro del Plan Plaza de Sevilla.

El estrecho acceso peatonal a la estación por el edificio del vestíbulo. / Jesús Marín

En todo caso, la apertura del vestíbulo de la estación tiene, por el momento, un carácter provisional. Por el momento las dos inmensas salas que conforman este edificio (sobre el que irá en su día la estructura del nuevo hotel Barceló) apenas cuentan con los asientos para la espera de los trenes. La zona habilitada para las taquillas sigue cerrada, aunque en este caso su puesta en uso depende de Renfe. Esta empresa pública mantiene en uso la oficina de venta de billetes que puso en marcha de manera provisional hace un cuarto de siglo, junto a la zona de vías.

Por su parte, Adif no tiene fecha para habilitar la zona de locales comerciales en la primera de las grandes salas del vestíbulo, que ofrece una imagen de evidente soledad debido a su tamaño y a la ausencia de mobiliario en la misma.

Junto a todo ello, la entrada a la estación por el edificio del vestíbulo obliga a cruzar el nuevo aparcamiento de Adif. Aunque este está perfectamente urbanizado, el acceso del mismo adolece de suficiente iluminación y la acera se estrecha y se complica para el paso de personas con problemas de movilidad en la conexión con la plaza de Sevilla.