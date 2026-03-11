Cerámicas de Picasso y Barceló dialogarán con piezas arqueológicas del Museo de Cádiz

Tras su exitosa inauguración en el Museo de Almería, donde todavía se exhibe en estos días, la exposición Reflejos. Picasso x Barceló llegará a la Casa Pinillos de Cádiz el próximo 26 de marzo para quedarse en esta extensión del Museo de Cádiz hasta el próximo 28 de junio de 2026.

Y es que en este proyecto de Miquel Barceló, el Museo Picasso Málaga y la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso, con el Patrocinio de la Fundación Unicaja y la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte, se podran contemplar más de un centenar de obras de Pablo Picasso y Miquel Barceló en diálogo, en el caso de Cádiz, con distintas piezas de la colección arqueológica del centro provincial gaditano.

La peculiaridad de este proyecto expositivo es que pone en diálogo a Pablo Picasso y Miquel Barceló a través de uno de los medios artísticos más antiguos y universales: la cerámica. Sus obras se presentan junto a las colecciones arqueológicas, primero del Museo de Almería, próximamente con el Museo de Cádiz, estableciendo un cruce transhistórico en el que prácticas de modelar el barro prehistóricas, antiguas, medievales y de nuestro tiempo, encuentran un espacio común.

La exposición invita también a reconocer en Barceló ese eco constante de Picasso: una actitud experimental, una reinvención continua desde la tradición y una voluntad compartida de diálogo con el arte antiguo y moderno.

El propio Miquel Barceló, uno de los artistas más relevantes de la escena española e internacional, estará en Cádiz para la inauguración de la muestra y, además, será uno de los protagonistas de un encuentro que ese mismo día se celebrará en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz junto a Bernard Ruiz-Picasso y a los comisarios de la exposción y directores del Museo de Cádiz y Museo Picasso de Málaga, Laura Esparragosa y Miguel López Remiro, respectivamente.

Reflejos. Picasso x Barceló viene antecedida del éxito de Reflejos. Picasso x Koons, que se presentó en la Alhambra y el Museo de Bellas Artes de Granada entre diciembre de 2024 y marzo de 2025. Una iniciativa enmarcada en la línea de trabajo Reflejos Picasso que busca extender la presencia del Museo Picasso Málaga en el territorio andaluz, generando nuevas oportunidades para reinterpretar la obra de Picasso desde perspectivas contemporáneas.

Una gran exposición cerámica

Desde los albores de la humanidad, el barro y el fuego se unieron para dar forma a la cerámica, uno de los inventos más antiguos y trascendentes. Con las primeras vasijas, el ser humano encontró un modo de conservar agua, almacenar grano y cocinar alimentos: objetos humildes que transformaron la vida cotidiana y garantizaron la supervivencia de las comunidades.

Pronto, aquellas piezas funcionales se convirtieron también en portadoras de símbolos. Se decoraron con motivos geométricos, animales o escenas de la vida, convirtiéndose en testigos de creencias, rituales y formas de imaginar el mundo. El barro, moldeado con las manos, pasó a ser soporte de memoria. El comercio extendió la cerámica a lo largo de rutas terrestres y marítimas, llevando jarras, ánforas y cuencos de un extremo al otro del Mediterráneo. Cada pieza viajaba cargada de aceites, vinos o especias, pero también de estilos, técnicas y saberes que se mezclaban en los puertos y mercados. Así, la cerámica se convirtió en el arte de transformar tierra, agua y fuego en objetos útiles y a la vez trascendentes, en diálogo constante con la vida de los pueblos.

Reflejos. Picasso x Barceló propone comprender la cerámica como un lenguaje universal que conecta lo útil y lo trascendente, lo cotidiano y lo simbólico. La exposición subraya la persistencia del barro como materia de memoria y experimentación, y sitúa a ambos artistas dentro de una genealogía mediterránea de creadores que, a lo largo de milenios, han transformado tierra, agua y fuego en arte perdurable.

Para Picasso, la cerámica se convirtió en un laboratorio esencial de ideas tras la Segunda Guerra Mundial. En Vallauris, descubrió en el barro un medio dúctil que le permitía unir pintura, escultura y objeto, transformando platos, jarras y vasijas en cuerpos humanos, seres mitológicos o escenas cotidianas, y enlazando con las tradiciones alfareras de Andalucía y el Mediterráneo.

Barceló, por su parte, llegó a la cerámica en los años noventa, durante su estancia en Malí. Allí aprendió técnicas ancestrales de la comunidad dogón y convirtió un accidente en revelación: la cerámica se convirtió en un territorio de exploración donde lo ritual, lo corporal y lo experimental confluyen. Sus piezas llevan inscritas las huellas del proceso físico, convirtiéndose en superficies vivas que conservan la energía del instante.

Esta exposición, patrocinada por Fundación Unicaja, está comisariada por Miguel López-Remiro, director artístico del Museo Picasso Málaga; Tania Fábrega, directora del Museo de Almeria; y Laura Esparragosa, directora del Museo de Cádiz.

De esta forma, según explica Miguel López-Remiro en un nota emitida por los organizadores para Picasso “la cerámica constituye no solo una forma de multiplicar su mensaje, sino también una vía privilegiada de articular tradición e innovación, memoria y modernidad”, en Barceló la cerámica constituye “un territorio de exploración donde confluyen lo ancestral, lo corporal y lo experimental”. Asimismo, el comisario considera que “estas dos ciudades - Almería en el Mediterráneo, Cádiz en el Atlántico, dos ciudades andaluzas abiertas al mar- son clave para comprender la evolución de este medio artístico y generar así, gracias a Picasso y Barceló, un juego de reflejos entre pasado, presente y futuros posibles”.