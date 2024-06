Casi medio centenar de viviendas turísticas más en Cádiz tras el primer semestre de 2024

Hay un mensaje que quiere dejar "muy claro" Bruno García a la ciudadanía. "Estamos muy encima del tema de las viviendas de uso turístico, mucho, e incluso vamos a ser más restrictivos para intentar reducir a lo mínimo", ha dicho el alcalde de Cádiz tras la Junta de Gobierno Local semanal en la que se ha deducido que tras el primer semestre de 2024 existen 46 viviendas turísticas más operando dentro de la legalidad en la ciudad.

Así, ha informado el primer edil, han sido "112 las altas de viviendas turísticas que se han solicitado" en este primer periodo del año y que, después del proceso de depuración que se realiza desde la concejalía de Urbanismo, se ha solicitado a la Junta de Andalucía, organismo que rige este ámbito, "la baja de 66 viviendas que consideramos que están fuera de ordenación".

"Con esto les quiero decir que seguimos en esa línea de estar muy encima de las viviendas turísticas y depurando las altas que se dan. Lo hicimos el pasado año, con esas 222 viviendas depuradas y este año seguimos manteniendo ese trabajo de restringir todo aquello que esté fuera del PGOU e, incluso, buscando fórmulas para hacerlo todavía más restrictivo", ha argumentado el regidor gaditano que, también apostilla que, "por supuesto, solicitar una vivienda turística es algo legal siempre que se cumpla la normativa".

Con todo, José Manuel Cossi, titular de Urbanismo, ha apostillado que se sigue trabajando en fortalecer el procedimiento, quizás demasiado laxo, con el que el titular de una vivienda puede registrarla para uso turístico. "Estamos trabajando a nivel interno en la revisión del proceso ya que en el planteamiento inicial de la Junta de Andalucía, y por agilidad en los trámites administrativos, permite que el titular de una vivienda la pueda registrar haciendo una declaración responsable donde garantiza que cumple todos los requisitos para poder operar como vivienda turística de uso turístico. En esta fórmula no está incorporado un filtro sobre el tema urbanístico por lo que nosotros lo que estamos haciendo es coordinando la vigilancia de la competencia urbanística para que con la máxima agilidad se puedan dar de baja a las que no cumplen la normativa. De hecho, estamos trabajando con la Junta en la posibilidad de que previamente el sistema depure, no permita la declaración responsable de alta automática si no cumple una serie de elementos, o si se ha dado de alta una vez y se le ha comunicado una baja que el mismo sistema bloquee ese alta", ha explicado el edil.

Estas posibilidades dibujadas por Cossi son las que "se están viendo a nivel regional" y "se están intentando implementar por parte de la Junta para facilitar la puesta en marcha del decreto a a nivel municipal que se aprobó en el mes de febrero". Medidas, y decreto, que, ha adelantado el primer teniente de alcalde tras una reunión con la dirección general de Turismo del Gobierno andaluz, "se articularán a través de un convenio de colaboración que permita esa mejor coordinación y transferencia de información entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía".

"El casco histórico está muy protegido"

Entre el responsable de Urbanismo y el propio alcalde de Cádiz se ha hecho también un análisis del marco "muy limitado" que tiene Cádiz para que el uso turístico de las viviendas pueda crecer. "El casco histórico está muy protegido pues no se pueden dar de alta nuevas viviendas turísticas salvo en las fincas de protección 0 y 1 en los casos de fincas completas para uso de hospedaje", han recordado.

Además, ha precisado Cossi, aunque en Extramuros sí se permite este tipo de alojamientos en las plantas 0, 1 y 2, "las comunidades de propietarios que así lo decidan previamente tienen la facultad de impedirlo a través de sus estatutos, eso es algo que muchas veces olvidamos y que está ahí", ha apostillado el edil que, en ese sentido, anima "a esas comunidades que no deseen esas circunstancias pues que lo impulsen".

"Nosotros -ha aclarado Cossi- estamos básicamente vigilando que se cumpla de manera estricta el planeamiento urbanístico que propuso el anterior equipo de Gobierno y estudiando medidas para que se haga un seguimiento eficaz. Más allá de eso, el alcalde también plantea que si la situación, con datos en la mano, indican que podemos adoptar una medida adicional, pues lo hagamos".

Por ahora, otro paso hacia delante es informar del proceso de depuración de las licencias a la Junta "en vez de a final de año", como ya ocurrió el pasado año "pues el equipo de Gobierno anterior no había informado de la situación en la primera parte del año", pues por semestre "tanto para intentar agilizar el seguimiento" de esta realidad como "por facilitar a la Junta de Andalucía su trabajo". De hecho, ahora le toca al Gobierno andaluz pronunciarse sobre esas 66 viviendas turísticas gaditanas que para Urbanismo están fuera de normativa. "Evidentemente, la Junta aplicará la normativa, claro, pero tendrán ellos que sentenciar", ha avisado el alcalde.