Al casco antiguo de Cádiz le va la marcha

La próxima inauguración del espacio de ocio y gastronomía, Cala Chica, en la Punta de San Felipe, viene a sumar un nuevo destino con el que disfrutar de una variada oferta de entretenimiento en Cádiz.

Este proyecto encabezado por el propietario del Grupo Arsenio, Raúl Cueto; el productor musical Omar Osuna, fundador del festival Bahía Sound; el ingeniero y arquitecto técnico Javier Vázquez Selvático, director general de Edificarte; y varios socios valencianos relacionados con The Music Republic, supone un nuevo concepto de ocio para una ciudad que en poco más de un año ha sido testigo de la puesta en marcha de dos discotecas en pleno centro.

Raúl Cueto es también uno de los impulsores del Salón de Baile Nu, que abrió sus puertas el 7 de junio de 2024 en la avenida Cuatro de Diciembre de 1977; mientras que los hermanos Veiga y Paco Toro, propietarios del grupo Momart, comenzaron su aventura en la plaza de San Juan de Dios de Cádiz el 5 de julio de este mismo año con Essenzia Day & Night Club.

Miguel Ángel Veiga, uno de los socios de este grupo, señala que tenían claro que debían abrir un local en el centro y más concretamente en esta plaza porque es “donde pasa todo. El 95% de lo que ocurre en la ciudad, sucede allí o cerca: Semana Santa, Carnaval, Sail GP, Navidad... Incluso el público que va a los conciertos o festivales que se celebran en el muelle acaba en San Juan de Dios”.

Miguel Ángel cree que aún es pronto para hacer balance, pero considera que la gente aprecia que la discoteca se ubique en esta zona. “Después de los conciertos o de cualquier evento al que acudan, los clientes valoran que la sala esté tan cerca, a mano de todo”.

Otro de los motivos para apostar por esta céntrica plaza es el fomento de las actividades en el casco antiguo por parte del Ayuntamiento de Cádiz, lo que atrae mucho público. “De 10 cosas que se hacen en el centro, se hace una en el Paseo Marítimo y eso lo nota la hostelería”, explica Miguel Ángel, quien considera además que “el Muñoz Arenillas que conocíamos se ha perdido y la oferta se ha diversificado y ampliado a otros puntos de la provincia”.

Un concierto en el Salón de Baile Nu. / Nía Rosas

Por su parte, Raúl Cueto afirma que para él y sus socios lo fundamental a la hora de poner en marcha la sala de fiestas Nu era que debía estar en un edificio sin vecinos, con unos metros cuadrados determinados para no ser una gran discoteca y con terraza. “Buscábamos un local en el centro de Cádiz para que aquellas personas que disfrutaban de la hostelería en la zona, pudieran tomarse luego una copa y realizar alguna actividad más”.

El empresario gaditano mantiene que “el ocio ha variado de horario, ampliándose por la tarde y reduciéndose por la noche, y ha aumentado de edad. Para nosotros es importante que el cliente esté cómodo y pueda hacer algo más que tomarse una copa, por eso organizamos conciertos, bailes de salón o tardes de karaoke”.

El propietario del Grupo Arsenio piensa que el centro de Cádiz, al igual que otros cascos antiguos, se ha revitalizado en los últimos diez años gracias a que el turismo ha crecido y busca la esencia de la ciudad. “Tanto el actual gobierno local como el anterior han colaborado para revitalizar esta zona. La actividad en el Paseo Marítimo se reduce a tres meses al año”, argumenta.

Al igual que Miguel Ángel Veiga, Raúl subraya que los conciertos del muelle llevan mucha gente a su local y que todas las actividades que se celebran arrastran público. “Hay que estar donde esté la gente, con los negocios que quieran o que puedan faltar”, finaliza.